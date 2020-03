Día mundial del sueño: "Cuando dormimos mal aparecen una serie de trastornos"

Video: Dr Larrateguy

Sobre el sueño

Luis Larrateguy, neumólogo de la ciudad de Paraná, estuvo presente en el programa El Despertador, y realizó un análisis sobre la situación del coronavirus, brindó recomendaciones a seguir y comentó que "no tiene sentido cerrar las escuelas. Lo más importante es que las personas que viajaron realicen la cuarentena correspondiente para prevenir una propagación del virus". También, habló sobre el Día Mundial del Sueño y como dormir pocas horas, tanto en grandes como en niños, es contraproducente para la salud."Debemos cuidarnos entre todos, tomar medidas correspondientes y reforzar la higiene", agregó.En relación al día Mundial del sueño explicó que "un tercio de la vida la pasamos durmiendo. Es necesario dormir, sin el sueño el ser humano no puede vivir sanamente", comentó Larrateguy."Durante el sueño se acomodan todos los sistemas neuroendocrinos, y cuando esto es inadecuado, aparecen trastornos impensados, como la resistencia a la insulina", sentenció.Añadió que "el ronquido, es un trastorno que interrumpe el sueño y tiene repercusiones sobre el corazón. Hay que saber que roncar no es algo normal, menos en niños"."Hoy en la Clínica Modelo, vamos a hablar sobre como es el sueño cuando alguien está internado, y como esto afecta en las recuperaciones postoperatorias", culminó Larrateguy.