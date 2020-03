Cayeron dos enormes placas de mármol del Monumento a la Bandera

Dos enormes placas de mármol cayeron ayer de las paredes laterales del Patio Cívico del Monumento Nacional a la Bandera, que dan hacia Santa Fe. Si bien la noticia causó sorpresa, el asombro fue aún mayor ya que se trata de revestimiento colocado en diciembre pasado con motivo de las reformas en la estructura, ícono principal de la ciudad.



El personal del Monumento halló la falta de las placas ayer por la mañana, al momento de ingresar a sus tareas. Por lo que supuso que cayeron en horas de la noche o en la madrugada, durante o poco después de la tormenta que se registró en la ciudad.



Los mismos portavoces indicaron que el mármol terminó sobre los canteros con plantas y flores que adornan varios sectores exteriores de la construcción, por lo que no cayeron a la vereda. No obstante, al haber ocurrido el hecho en horas nocturnas, se supone que en el lugar había poco movimiento.



Las dos placas de mármol travertino que se precipitaron hacia el piso miden aproximadamente 1,5 metro por 1 metro (con un grosor de cerca de cuatro centímetros) y podrían pesar entre 20 y 30 kilos. Y, según se pudo saber, las autoridades del espacio público se comunicaron con la empresa encargada de la obra para que de inmediato se realicen las tareas de reposición.



Más allá de la situación de por sí preocupante, algunos testigos de lo ocurrido se mostraron aliviados a raíz de que no hubo personas afectadas. Es que por el lugar del episodio pasan decenas de personas trotando hasta entrado el atardecer, además de quienes salen con sus mascotas o directamente a pasear o caminar. El miércoles, la lluvia malogró la posibilidad de hacer ejercicios aeróbicos al aire libre y el resto de las actividades.



Las obras del Monumento vienen generando una fuerte polémica, además de notables falencias, como la registrada en las últimas horas.



Los trabajos fueron reducidos en su volumen de ejecución y aún hoy, a poco más de tres años de su inicio, hay tareas pendientes por 17 millones de pesos.



Los trabajos fueron encarados por el anterior gobierno nacional, a cargo de Mauricio Macri, respecto del 70 por ciento de los fondos, con la participación del municipio en el resto de los aportes.



Las tareas se adjudicaron en enero de 2017 y, siempre según los planes de la licitación, todo el proceso iba a demandar hasta septiembre del año siguiente.



Con el paso del tiempo, el proyecto original se redujo a la mitad y, con más de 100 millones de pesos aportados, ni siquiera se logró completar.