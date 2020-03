En farmacias de Paraná hay faltante de alcohol en gel

En medio de la pandemia del coronavirus, en farmacias de Paraná, anunciaron que se incrementó notablemente la demanda de barbijos y alcohol en gel, lo que produjo que en muchos locales de la ciudad haya faltante de este último. Así mismo informaron que ya están disponibles para la compra, las vacunas antigripales y cuestan aproximadamente mil pesos.Mariela Aranda, responsable de compras de la Farmacia Moderna, comentó a Elonce TV que "hemos tenido mucha demanda de barbijos y alcohol en gel, como hay faltante de este último, las personas como alternativa compran alcohol etílico"."Los barbijos, cuestan aproximadamente 50 pesos y la gente viene a comprar en cantidad. Se nota una preocupación muy grande en las personas", añadió.En relación a las vacunas antigripales, Mariela agregó que "hay que tener en claro que las vacunas sirven para la gripe, no para el coronavirus. Estas ingresaron ayer y les recomendamos a todos los interesados, que se vengan a vacunar lo antes posible, ya que hay mucha demanda y se acaban rápido"."Este año la campaña comenzó antes, en relación al 2019, las vacunas cuestan alrededor de mil pesos de manera particular. Estamos a la espera de las vacuna de Pami, que todavía no nos informaron cuando llegan", culminó.