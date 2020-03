"Estoy bárbaro", dijo el primer paciente con coronavirus en Argentina

El pasado 3 de marzo se confirmó en Argentina el primer caso de coronavirus en un hombre de 43 años que viajó por el norte de Italia y contrajo la enfermedad.



Tras nueve días de internación en el Sanatorio Agote del barrio Recoleta de la ciudad de Buenos Aires, dio una entrevista radial en la que afirmó sentirse "bárbaro" y estar recuperándose con celeridad.



"La verdad es que me siento re bien. No estoy curado, faltan algunos días, pero sé que va a estar todo bien. Lo importante es que me levanto bien, me hacen todos los controles, me da todo perfecto. Me alimento bien. No tengo el sushi pero bueno, no pasa nada igual", bromeó.



"Me atienden bien, me controlan cada tres horas. En el hospital me tratan de primera", dijo en referencia al lugar donde se encuentra internado.



"Me siento muy bien casi desde el primer momento en que llegué. Estuve horas con fiebre y después mejoré y hasta el día de hoy estoy en perfecto estado de salud. Me toman la presión y me da bien; no tengo fiebre, no tengo tos. Estoy pasando la enfermedad, pero impecable. Entré con 39 de fiebre, dolor de garganta y tos. Pero se me fueron rápido los síntomas, al otro día ya estaba perfecto", dijo aliviado.



El paciente debe pasar 14 días en cuarentena y va por el noveno.