Un chico con discapacidad fue golpeado en el baño de un colegio entrerriano

Un adolescente con retraso madurativo fue atacado a golpes en el baño de una escuela de Concepción del Uruguay. El hecho quedó registrado en un video, que se viralizó las últimas horas en redes sociales. Sucedió en el colegio San Vicente de Paul.



El papá del adolescente de 14 años, denunció que las autoridades se comunicaron primero con los familiares de los agresores, que no les avisaron a ellos y que no aplicaron ningún protocolo para ayudar a su hijo.



"Hicimos una denuncia por bullying, poniendo los participantes de esta agresión y de esta filmación con nombre y apellido. Son tres chicos. Uno que lo golpea, el que filma y otro que participa de la burla", sostuvo el padre en diálogo con La Calle.



"Si lo golpeaban donde él tiene la fractura, yo no sé si hoy tengo a mi hijo acá. Estos tres chicos saben el problema que él tiene", agregó.



"Mi hijo físicamente si bien no tiene ninguna secuela porque esta situación pasó el jueves, la escuela tomó conocimiento el viernes y no nos informaron nada a nosotros como papás. Ellos estaban esperando que no se viralice el video", expresó el hombre.



Respecto a los padres de los agresores, señaló que no se comunicaron con ellos. "Tenían conocimiento desde el viernes y en ningún momento nos llamaron. Nadie les iba a decir nada, somos personas adultas y no se acercaron ni llamaron, nada. Muy fea la actitud", expresó.



"Yo lo que puedo decir es que estamos mal como sociedad, se han perdido muchos valores, en la familia sobre todo. Yo no quiero juzgar pero esto no es normal. Yo a mis hijos siempre les inculqué buenos valores, buenas costumbres y una buena educación. Eso viene de la casa", consideró tras pedir que "alguien tome cartas en el asunto".