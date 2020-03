Vecinos de San Salvador se movilizaron pidiendo seguridad

Una importante columna de manifestantes se movilizó desde la Plaza hasta la Fiscalía de San Salvador en reclamo por los hechos de inseguridad ocurridos en dicha ciudad en los últimos tiempos.Una vecina manifestó que "hay mucha inseguridad. Muchos casos no se dan a conocer porque no se hace la denuncia. Se roban muchísimos celulares y no se denuncia", comentó a. Asimismo, consideró que "debería estar todo San Salvador acá, pero creo que es muy temprano, debería ser más tarde porque los negocios están abiertos aún", opinó.En tanto, el joven Hernán Loker que fue víctima el fin de semana pasado de un robo en su vivienda de calle Rocamora, expresó que "la fiscal no está en conocimiento de que encontraron la garrafa, mis gafas, no está informada de nada. Rojas es el apellido del delincuente que nos robó. Tenemos miedo. ¿Hasta cuándo? Vamos a esperar que nos caguen una puñalada? Vamos a tener que actuar nosotros. Vamos a tener que armarnos. Lo voy a hacer boleta. Voy a actuar con mis propias manos", amenazó.Por su parte, Daniel "Chochi" Joannás, el comerciante que fue víctima de robos en dos oportunidades en ocho días, manifestó: "No podemos dejar que esto siga sucediendo. No podemos llegar al extremo de tener una víctima. No podemos llegar a tomar justicia por mano propia. Debemos pedirle explicaciones a Fiscalía por qué se deja en libertad en tan poco plazo a los delincuentes. La Policía está haciendo las cosas bien. Hace lo que puede hacer y depende de su superior: que es la Justicia. No podemos combatir violencia con más violencia. No podemos quedar cabeza gacha y que la delincuencia prospere en la ciudad. Nos conocemos todos".A su turno, el presidente del Centro Económico, Juan Medina, indicó que "lo nuestro fue menor porque fue una rotura de vivienda. Nos estamos acostumbrando. Donde están las autoridades que nos representan, a los que elegimos para vivir tranquilos. El crecimiento no es un factor determinante de la inseguridad. También creció la estructura que mantenemos con impuestos, ganan sus importantes sueldos. La próxima convocatoria debe ser mayor. Somos más los honestos que los delincuentes", resumió.A medida que los minutos iban transcurriendo, se sumaron más vecinos, y sobre todo, comerciantes. "Me sorprendió la convocatoria, fue muy buena. Somos más lo laburantes y somos más los que tenemos miedo", manifestó en tanto Fabián Peralta, organizador de la marcha.Con palmas y carteles, los manifestantes caminaron por la calle 3 de febrero y se movilizaron hacia la casa de la fiscal Clara Mondragón, donde hicieron sonar sus manos en reclamo por mayor seguridad en la ciudad, al grito de "Justicia"."Nos hubiese encantado que nos escuche, no venimos como patoteros, ni para romper ni para insultar, solo queríamos que escuchen lo que la gente quiere y necesita", manifestó Peralta frente a la casa de la fiscal. "Sería bueno que nos atienda, nos podamos reunir", acotó. "Ella tiene que conocer la situación. Ella sabe perfectamente lo que ocurre y debería atendernos", resaltó.La columna luego se dirigió a la Municipalidad de San Salvador, donde se hicieron presente el intendente Lucas Larrarte; y el senador Marcelo Berthet, quienes esperaron la columna en el Municipio y salieron a dar la cara.Berthet dijo que "nos pusimos en alerta con el intendente, para ver cómo podemos acompañar y ver el pedido que ustedes hacen, para buscar respuestas y darle una solución. Nosotros somos parte", dijo el legislador, solicitanCuando se escuchó un grito de "háganse cargo", Berthet aclaró que "nosotros estamos dando la cara. Nunca nos metimos ni con la Policía, ni la Justicia para sacar a nadie. Pedimos escucharnos con respeto".A su turno, Larrarte manifestó el agradecimiento "por movilizarse de esta forma" porque "conocemos perfectamente el problema. La seguridad es un derecho de todos. Este reclamo es un reclamo de nuestro pueblo. Perón dijo que si el pueblo se manifiesta debemos estar a la cabeza, porque si no el pueblo se llevará nuestra cabeza".El jefe comunal dijo que "estamos pidiendo por más seguridad en el pueblo. El Municipio debe prevenir, lo dije en el discurso"."San Salvador tiene que tener un juez", consideró Larrarte, que además es abogado. San Salvador e Ibicuy son las únicas dos jurisdicciones que no lo poseen."Ustedes deberían ponerse al frente de la convocatoria, en campaña política recorren todos los barrios", le espetaron a las autoridades dos manifestantes. "Toda la gente de la ciudad sabemos quiénes son los que roban. Pedimos más cámaras, exigimos un juez, más policías", dijeron.La ex concejal Silvina Noir se quejó porque no hacen nada con el control de las motos. De manera muy efusiva una ex compañera de la gestión les dijo en la cara lo que pensaba. "No hay controles", gritaron los vecinos cuando Berthet intentó decir que se hacen controles de tránsito.Larrarte propuso recibir a algunos vecinos (cuatro o cinco representes) al día siguiente para comenzar a trabajar, dialogar y armar alguna especie de petitorio.Un dato no menor es que personal de Investigaciones en un auto no identificable tomaba fotografías de la movilización, con una distancia prudente, pudo observarEsta es la primera de una serie de marchas que se van a estar desarrollando, hasta que haya una respuesta concreta.