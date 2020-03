Coronavirus: "Este es un ciclo que termina en circulación local", dijo García

Internacionales La OMS declaró como pandemia al brote del coronavirus

"Esperábamos una ocurrencia del fenómeno un poco más tarde. La incorporación de Italia como país con serios problemas internos se trasladó a toda Latinoamérica. Esto anticipó nuevos casos, todos importados. Esto es un ciclo que termina en circulación local", expresó González García durante una conferencia de prensa realizada en la gobernación de Santa Fe.Además, González García confirmó que Santa Fe recibirá un fondo de 1.700 millones de pesos para fortalecer el equipamiento de los laboratorios y hospitales.En tanto, sobre el período de incubación González García señaló que "aún está en estudio, pero se estima que es entre uno y doce días y medio", y contó también que hay muchos pacientes que no tienen síntomas, "es decir que hay una gran cantidad de asintomáticos que transcurren con el virus sin ningún tipo de síntomas de enfermedad".Antes de finalizar, el ministro dijo que "estamos ante un evento extraordinario, que necesita una respuesta internacional coordinada" y que "en China cayeron los números de casos, por lo cual parecería que su estrategia de hacer ese brutal aislamiento de la población -150 millones han llegado a estar aislados en un momento- le está dando resultado, la verdad que no es algo tan fácil de llevar adelante una medida como esta en un régimen político que no sea como el chino".