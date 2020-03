Charla sobre animales no humanos:"Los que comen carne son parte del patriarcado"

En el marco de las actividades que se desarrollan por el mes de la mujer, este miércoles en la capital provincial, se realizará un encuentro sobre "Feminismo Antiespecista". La charla será en la Vieja Usina a las 19, con acceso libre y gratuito. Las disertantes que se presentarán son Erica Rivas, Malena Blanco y Liliana Felipe.Bajo el lema Lo, el conversatorio busca "construir otro tipo de mundo, y habitarlo de otra manera. Estamos en una sociedad que matamos 4 mil animales por segundo, solo para alimentarnos, vestirnos y entretenernos", comentó aMalena Blanco."Tenemos que entender que nosotros también somos animales y que las practicas que realizamos, tienen una relación muy estrecha con el patriarcado. El antiespecismo, es la no discriminación de animales por especie, tiene un vínculo muy fuerte con el feminismo porque ambos buscan finalizar con el patriarcado", sentenció."Hay que tener en claro que no necesitamos comer animales para vivir, el 80% de la soja que se cosecha en Argentina, está destinada para alimentar el ganado y no para darle a quienes no tienen para comer", agregó Blanco."Nosotros también somos animales, entonces no tiene sentido comer a alguien que tiene sistema nervioso central y siente igual que nosotros. Debemos ser conscientes que estamos destruyendo el mundo." concluyó.En relación a la erradicación de estas prácticas, Erica Rivas dijo que "Tratamos de despertar conciencias personales que con estas charlas. Queremos lograr una revolución personal, y que se dejen de comer otros animales."Otra de las disertantes, Liliana Felipe, comentó que "tenemos que dejar de hacernos los tontos, hay que saber que si comemos animales estamos participando de la explotación y enriquecemos a lo peor de esta sociedad que son los ganaderos. Estas personas sin escrúpulos, son tratantes de animales"."Llamamos a todo el feminismo carnívoro, a que se solidarice con nosotros, los antiespecistas, porque el feminismo que come animales, es cómplice el patriarcado", culminó.