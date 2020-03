Video: ejecutaron de un tiro por la espalda al dueño de un supermercado chino

La violencia no cesa en Rosario. Con medio centenar de víctimas en lo que va del 2020 -la mayoría vinculadas a disputas entre bandas narcos-, este lunes el dueño de un supermercado chino fue ejecutado de un tiro en la espalda cuando abría su local.Minutos después de las nueve de la mañana, el comerciante identificado como Dai Wei Ying, de 35 años, se encontraba en la puerta de su supermercado, cuando se presentó un hombre que ingresó al local. Inmediatamente, se dio vuelta y le apuntó con un arma. Ying intentó huir, pero cayó herido a los pocos metros luego de recibir el impacto de un disparo en su espalda. Finalmente, murió dentro de una casa del barrio, donde había albañiles trabajando.Tras cometer el crimen, el atacante huyó en su automóvil, ante la presencia de testigos que inmediatamente hicieron la denuncia al 911. Minutos más tarde se presentó en el lugar personal de la Policía y una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias, que confirmó la muerte del supermercadista. En tanto, los oficiales hallaron dos vainas en el suelo.La secuencia del hecho quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar, ubicado en Pasaje 1847 al 6151, entre Garzón y Viedma. Allí se logró divisar que el sicario primero ingresó al comercio y, al darse cuenta de que su víctima se encontraba en la puerta, dio media vuelta y empieza a correrlo con un arma calibre 22 con silenciador.

Un testigo del hecho dijo que la víctima "entró corriendo a una obra en construcción mientras escapaba, pero falleció al instante en el lugar". Otra persona agregó a La Capital que "se comenta que (el asesino) tenía un arma larga y portaba un silenciador". Sin embargo, aún no ha sido hallada en los rastrillajes que llevaron a cabo las fuerzas de seguridad de Rosario."Por la mecánica que se observa, no se trataría de un intento de robo", expresó la fiscal de Homicidios Dolosos, Georgina Pairola, en declaraciones a LT8. Por lo tanto, la principal hipótesis que se maneja por el momento es que se trató de un crimen ligado a la mafia oriental, aunque se desconocen los motivos.En marzo del año pasado, Dai Wei Ying había sido baleado por una persona que desde un vehículo Fiat 128 efectuó una serie de disparos contra el supermercado. En aquella oportunidad, el comerciante de 35 años fue herido en una pierna, por lo que debió ser trasladado al hospital Carrasco de la ciudad de Rosario.Con la muerte de Ying, ya son 55 los crímenes sucedidos en Rosario desde que inició el 2020. Además del esclarecimiento de este homicidio, una segunda investigación apunta a la divulgación del material audiovisual en el que se registra la muerte del dueño del local. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la fiscal Pairola aclararon que el video no fue proporcionado por la Fiscalía.Dos policías fueron detenidos por la difusión a la prensa de videos en los que se puede ver con alto grado de precisión el crimen de Dai Wenqing, de 35 años, dueño de un supermercado chino en pasaje 1847 y Garzón.Según trascendió, se pudo comprobar que el material audiovisual fue emitido desde unos de los aparatos telefónicos de los efectivos policiales, quienes mañana deberán comparecer en una audiencia imputativa por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.El subinspector Manuel B. y el sub oficial Lautaro C. fueron detenidos en el marco de una causa abierta por la difusión de videos del homicidio ocurrido este martes en el comercio de origen oriental.