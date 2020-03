Tras la muerte de una joven, en Villa Paranacito protestaron frente al hospital

La convocatoria realizada este martes en horas de la mañana frente al hospital de Villa Paranacito, tuvo una importante concurrencia de vecinos que además de acompañar a la familia y amigos de la joven fallecida, llevaban su propio reclamo por una atención médica adecuada.



Mirna, una vecina de la localidad del sur entrerriano, relató el sufrimiento de una joven de 29 años, madre de 4 hijos, que habría fallecido por falta de atención y diagnóstico. "Micaela ingresó al hospital luego de caerse de la moto, fue algo leve, pero tenía dolor debajo de las costillas. En el mismo le dijeron que podía ser una fractura, le hicieron una placa y le manifestaron que solo era dolor muscular. Le dieron diclofenac y dipirona y la mandaron para su casa. Ella seguía con dolores por lo que acudió nuevamente al hospital, dónde le volvían a dar calmantes, repitiéndole que era muscular, que se fajara y se le iba a pasar. El dolor iba en aumento, ya tenía problemas para respirar, por lo cual nuevamente fue al hospital. Ahí la ingresaron, dejándola internada con calmantes. El dolor que sentía era insoportable, tenía mucha dificultad para respirar, pero ahí le decían que era maña, que ya se le iba a pasar", relató la mujer.



"Su esposo, con la ayuda de amigos decidió sacarla de ahí y trasladarla al hospital Virgen Del Carmen, en la ciudad de Zárate. Luego de una inspección primaria, decidieron internarla en forma inmediata en Terapia Intensiva, para posteriormente entubarla por la gran dificultad que tenía para respirar y el gran dolor que sentía. Allí en terapia, se le hicieron múltiples estudios y análisis, descubriendo que la misma había tenido una rotura en el vaso, el cual había derramado sangre afectando gravemente los pulmones, y dado el tiempo transcurrido con un diagnóstico pésimamente hecho, Micaela se agravó y posteriormente falleció", dijo Mirna en diálogo con Radio Máxima.



"Este no es el primer caso de negligencia médica, de mal atención, solo que siempre los damnificados optaron por callar. Pero esto no da para más. Ya no vamos a volver a callar. La gente de Villa Paranacito merece una atención médica como la gente. Que haya especialistas de guardia, no que estén en sus casas y diagnostiquen y mediquen por teléfono, que haya choferes de guardia y en el lugar de trabajo, no en sus casas. Que vengan médicos que quieran trabajar, no que vengan a enriquecerse y a lo que menos interés le den es a la salud de la población. La gente de Paranacito está diciendo basta", remarcó y agregó que " queremos que las autoridades correspondientes tomen intervención en esta problemática. Necesitamos una respuesta favorable e inmediata. Queremos dejar bien en claro que esto que nos lleva a movilizarnos no es por motivos políticos, es por la necesidad de tener para nosotros y nuestros seres queridos una atención médica eficaz y confiable".



Los vecinos volverían a concentrarse este miércoles frente al municipio de la localidad. Reunión de autoridades Desde el área de prensa del Ministerio de Salud, se informó este martes que autoridades del área y de Villa Paranacito, se reunieron para "analizar la situación sanitaria" de la localidad.



La ministra de Salud, Sonia Velázquez, recibió al intendente de Villa Paranacito, Gabriel García; al senador por el Departamento Islas, Daniel Olano (Frente Justicialista Creer Entre Ríos) y al director del hospital de la localidad, Javier Bailatti, con quienes evaluó la situación sanitaria en general de la localidad; los emergentes que atraviesan el proceso de atención salud-enfermedad y los actuales indicadores.



En la reunión la ministra Velázquez planteó: "El trabajo interinstitucional e interjurisdiccional resulta esencial para fortalecer los servicios y mejorar la calidad de atención" y en ese sentido referenció: "La articulación entre la provincia y el municipio, permite orientar las prácticas en función de las necesidades propias de cada localidad con el fin máximo de conformar una red de trabajo única, que comprenda a los distintos sectores de la comunidad".



Con ese contexto, la titular de la cartera destacó que la Municipalidad de Villa Paranacito invierte recursos propios para el traslado de pacientes; la compra de insumos e, incluso, el alquiler de un inmueble para los familiares de pacientes que por su necesidad de servicios de mayor complejidad son trasladados al Hospital Centenario de Gualeguaychú como máximo establecimiento de referencia de la Región 4.



Asimismo en el encuentro se analizó la situación sanitaria y epidemiológica en función de las enfermedades emergentes y reemergentes como Dengue, Sarampión y Coronavirus. A partir de ello, el Ministerio se comprometió a desarrollar un plan de trabajo con los equipos locales que permita revisar el proceso de atención.



"Propiciamos trabajar, revisar y monitorear el modelo de atención del hospital de Paranacito a partir del paradigma de derechos pensando la inclusión, la equidad y la accesibilidad a los servicios" comentó la ministra Velázquez, quien adelantó que equipos técnicos de la cartera iniciarán un proceso de acompañamiento para fortalecer las líneas de trabajo en lo preventivo, ambulatorio y asistencial.



Finalmente respecto a las circunstancias que han sido expuestas en la opinión pública de Villa Paranacito sobre la atención que se recibe en el establecimiento de dicha ciudad y en razón del lamentable evento sucedido en el hospital de Zárate el domingo pasado, el Ministerio informó que, en virtud de la rectoría que le asiste, decidió de forma inmediata iniciar una investigación para determinar o constatar eventuales responsabilidades; resguardando la confidencialidad del caso, con respeto y prudencia por los derechos y el dolor de los familiares de la persona fallecida.



Cabe citar que el hospital Villa Paranacito cuenta diariamente con servicio de clínica médica y, cuatro veces a la semana, tiene odontología; nutrición; obstétrica y psicología. Asimismo cada 15 días asisten profesionales de Ginecología, Traumatología y Pediatría. También dispone de diagnóstico por imágenes (Rayos X) de lunes a viernes a la mañana y una vez por semana asiste un kinesiólogo. También posee servicio de Laboratorio, mediante las extracciones que realiza el equipo de Ibicuy, dos veces a la semana.