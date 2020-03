Dieron negativo los tres casos sospechosos de coronavirus en Rosario

El Ministerio de Salud de la provincia y la Secretaría de Salud municipal informaron anoche que los tres casos sospechosos de coronavirus, que se habían detectado en la ciudad, dieron negativo, por lo que uno de los pacientes fue dado de alta anoche y el resto la recibirá hoy. La noticia trajo alivio a la población. En tanto, los estudiantes que llegaron de Italia y de España permanecen aislados y no presentan síntomas.



En este marco, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, llegará hoy a la ciudad para reunirse con los referentes de los servicios sanitarios tanto públicos como privados. Todos evaluarán el trabajo que se está realizando para abordar el dengue, el sarampión y el coronavirus.



Los tres pacientes que estaban en estudio, por lo que permanecían en aislamiento preventivo, habían vuelto de Italia y España. Se trataba de tres hombres, de 52, 43 y 35 años cuyos análisis de influenza habían dado negativo y se disparó la alarma. No obstante, ayer se confirmó que tampoco tienen coronavirus, según los resultados de las pruebas realizadas en el Instituto Malbrán.



Los alumnos de la Dante



Ayer llegó más de un centenar de alumnos de la escuela Dante Alighieri que estaba de viaje en Italia y hoy arribará un contingente de otros 60. Ninguno de los adolescentes que ya están en Rosario presenta síntomas de coronavirus.



En el aeropuerto se está aplicando el protocolo indicado por el Ministerio de Salud de la Nación, por el que se toma la temperatura de cada uno de los adolescentes, cuyos resultados ayer daban todos normales.



"Los chicos volvieron contentos del viaje, y en buen estado de salud", contó uno de los padres, quien agregó que el grupo que llega hoy embarcó en Italia en perfectas condiciones.



Por su parte, el secretario de Coordinación Territorial, Miguel Rabbia, aseguró que los chicos que llegaron de viaje "están todos bien. Igual, como indica el protocolo de actuación, los adolescentes deberán permanecer durante 14 días en sus casas, evitando todo contacto social. En tanto, los familiares podrán seguir con la actividad normal", ratificó Rabbia en diálogo con La Capital.



"Es importante destacar que el virus Covid-19 no contagia en el período de incubación. Por eso, mientras los chicos están en cuarentena, no hay peligro para quienes viven con ellos. Pero, si alguno de los chicos presentara un síntoma como fiebre o tos, deberá aislarse a toda la familia", subrayó Rabbia.



Por este motivo, los padres y hermanos de los viajeros podrán seguir con su actividad cotidiana y habitual.



"Estamos pidiendo a los papás de los chicos que viajaron que nos ayuden con las medidas de prevención, como por ejemplo cuidar que los adolescentes no salgan de su casa durante el período de cuarentena", destacó el funcionario.



A su vez, aseguró que Epidemiología de la Secretaría de Salud municipal está llamando a cada uno de los estudiantes que llegaron tanto de Italia (del colegio Dante Alighieri) como de España (colegio Parque de España) para asegurarse de que no presentan síntomas.



"En el caso de que presenten algún síntoma, quedará aislada toda la familia que convive con el joven", resaltó Rabbia, quien también recomendó que los abuelos no vayan a visitar a los nietos que llegaron de Italia, "porque son una población de riesgo", advirtió el funcionario.



Ante la consultas recibidas por parte de los padres, y de los medios de comunicación, Rabbia manifestó: "Nuestra misión es dar toda la información que tenemos a disposición. Le pedimos a la gente que se informe a través de la web oficial del Ministerio de Salud de la Nación, y no de otros sitios que resultan confusos. Además, hay un número gratuito (0800-222-1002) para evacuar todas las dudas", agregó. (La Capital)