Preocupa la sequía y la pronunciada bajante del río Uruguay

La pronunciada bajante del río Uruguay se transformó en los últimos días en un fenómeno que llamó la atención no sólo de los vecinos sino también de los visitantes en Concepción del Uruguay. De acuerdo a lo informado por los conocedores del tema, el descenso del nivel -que frente a la costa de la mencionada ciudad llegó a ubicarse en los 66 centímetros- es consecuencia de la ausencia de precipitaciones en el norte de la cuenca.El retroceso de las aguas motivó a que las autoridades aconsejaran a los propietarios de embarcaciones a tomar las precauciones del caso a la hora de navegar.En las últimas horas, un vecino de Concepción del Uruguay se trasladó a la Isla Cambacuá. Al notar que el agua estaba tan baja, aprovechó la ocasión para realizar diferentes esculturas en la arena.Así fue que elaboró una escultura de una sirena de casi dos metros, la publicó en sus redes sociales.A todo esto, Fernando Lescano, secretario de Servicios Sanitarios y Desagües Pluviales de Concepción del Uruguay, destacó al sitioque, gracias a las nuevas obras del Plan Maestro, el servicio de agua potable no se ve afectado por la bajante del río en Concepción del Uruguay."Afortunadamente con la nueva obra, las bombas toman a 1,30 metro por debajo del cero del río. Es por esto que, aunque estemos en sequía, no hay problemas. Obviamente no trabajan las cargas de agua ideales, pero entra el agua que necesitamos", comentó."Respecto a la calidad, también, al tomar bien de abajo no hay ningún rastro de algas o cianobacterias, así que hasta ahora todo bien, el sistema está pensado así", expresó Lescano sobre la calidad del agua.