Aerolíneas Argentinas cancela vuelos a Roma, Miami y Orlando

Aerolíneas Argentinas anunció este martes que cancela vuelos a Roma, Miami y Orlando a causa del avance del coronavirus en esas zonas consideradas de riesgo, al tiempo que permite el cambio de pasajes sin cargo para quienes hayan obtenido tickets hacia Europa o Estados Unidos.



Mediante un comunicado la empresa estatal remarcó que las modificaciones se trata de "una adecuación dinámica de la operación por parte de la compañía debido al creciente número de solicitudes de cancelación o cambio en las reservas ya emitidas".



De esta forma, detalló las cancelaciones:



- Roma: se cancelan los vuelos de los días 18 / 22 de marzo y 4/6/10/12/19/26 de abril. Dichos vuelos se agregan a los ya suspendidos con antelación: 12/16/19/26/28 y 30 de marzo.



- Miami: cancelados 18 / 26 de marzo (solo vuelo diurno).



- Orlando: cancelado el vuelo del 26 de marzo.



Asimismo, la firma aseguró que el sostenimiento de las rutas como la de Roma se debe a "la gran cantidad de argentinos y/o turistas que necesitan ser transportados de regreso a sus hogares".



La determinación, a su vez, llevó a cambiar la política comercial de la empresa, que no cobrará cargos por modificación de fecha a aquellos pasajeros que hayan emitido sus pasajes a destinos de Europa o Estados Unidos entre el 10 y el 31 de marzo del 2020.



"Los mismos podrán cambiar su fecha de vuelo sin ningún tipo de penalidad por única vez y abonando cambio de tarifa en el caso de que la hubiera", subrayó.



En el caso de los que hayan visto modificado su vuelo "serán reubicados en vuelos anteriores o posteriores"; mientras que las personas que no puedan viajar en las propuestas contarán con la posibilidad de reprogramar su viaje dentro de los 15 días anteriores o posteriores de la fecha original.



Por último, Aerolíneas Argentinas puntualizó para quienes soliciten de manera proactiva la modificación, cambio o cancelación de sus viajes que dispondrá una "devolución de pasajes de acuerdo a las condiciones de tarifa contratadas".



En el caso que decidan cambios de fechas o rutas "sin penalidad para volar hasta el 30/11/2020", los pasajeros abonarán sólo la diferencia de tarifa en caso que la hubiera.



Estas medidas aplican a:



- Pasajeros viajando desde y hacia China con vuelos hasta el 31 de mayo de 2020.



- Pasajeros volando desde y hacia Italia, España, Francia, e Israel con vuelos hasta el 31 de mayo.



- Pasajeros que por haber estado en China en los últimos 15 días no les esté permitido ingresar a Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Tahití y Paraguay.



Esto aplica para pasajeros Aerolíneas Plus como para todos aquellos que hayan comprado sus tickets en canales directos (a través de la web, sucursales o venta telefónica de Aerolíneas Argentinas) o indirectos, (agencias de viajes).



Cabe destacar que, en todos los casos, los pasajeros deberán canalizar la gestión de sus tickets aéreos a través del mismo canal por el que fueron adquiridos.