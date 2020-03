Juez entrerriano en cuarentena explicó que no tiene síntomas de coronavirus

El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Juan Carlos Geminiani explicó que se encuentra en cuarentena por 14 días como medida de prevención contra el coronavirus, pese a que no presenta ningún síntoma de la enfermedad."Viajé a Italia por compromisos académicos. Cuando regresé, tomé la precaución de enviar un oficio a medicina preventiva para preguntar si debía tomar algún recaudo, ya que no tenía síntomas", explicó.En diálogo con La Red, Geminiani remarcó que desde la oficina de prevención médica de la Justicia le dijeron que "no debía" presentarse a trabajar por 14 días: "Es de modo imperativo, no debo hacerlo. Ahí ya no tengo nada que hacer".Sin embargo, explicó que encuentra "alguna confusión" en la orden que le dieron, ya que la misma le "recomienda" no asistir a eventos públicos, pero no lo prohíbe."Podría asistir al cine, por ejemplo. Pero decidí no asistir a lugares públicos de ningún tipo", subrayó."Estoy solo en mi casa, no tengo contacto con nada. Estoy trabajando en cuestiones académicas", indicó.