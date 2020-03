Fiat llamó a revisión al Mobi en Argentina por un problema en las luces

Fiat llamó a los clientes de su modelo Mobi a asistir a una revisión o recall en Argentina por un posible desperfecto en las luces de freno. En total los vehículos afectados son 39 276 unidades.

Se trata de ejemplares fabricados en Brasil correspondientes a los modelos 2016 a 2020. Sus números de chasis no secuenciales poseen los últimos ocho dígitos entre HB415973 y LY662192.



"FCA ha identificado que el circuito eléctrico del interruptor de las luces de freno está por debajo de lo especificado para la corriente eléctrica existente en el vehículo, provocando una sobrecarga", informó la marca en un comunicado. "Tal circunstancia podría ocasionar una falla en el interruptor, comprometiendo el encendido de las luces de freno del vehículo".



Lógicamente, que la luz de freno no se encienda cuando debe hacerlo implica un riesgo para los otros conductores que pueden no alertarse de la reducción de velocidad.

En caso de ser necesario el arreglo el tiempo estimado de reparación es de una hora. El trabajo es gratuito. Fuente: (TN).-