Video: Femicidios: "Faltan políticas públicas para afrontar este flagelo global"

consultó al abogado penalista Hugo Gemelli quien explicó. Y en ese sentido, bregó por "la implementación de políticas públicas para darle a la mujer la contención desde el Estado, no cuando se consumó el hecho, sino, antes"."Antes de la reforma del Código Penal, las figuras del femicidio y la violencia de género eran un reclamo de nuestra sociedad debido al incremento de este flagelo global., explicó el letrado.Y continuó: "Nuestro Código Penal tiene distintas figuras autónomas, pero colocó al femicidio como un agravante dentro de la figura de Homicidio, y en sus modificaciones, hay un definición, pero que no es la ideal".Fue en ese sentido, que"No podemos dejar a la vera del Señor a una persona que viene clamando por ser golpeada, sometida, flagelada, sometida por su marido", sentenció.Gemelli bregó por "la capacitación a autoridades políticas para afrontar esta situación, para darle contención a esa mujer, además del control y seguimiento al femicida"., explicó el abogado.Y en ese marco explicó por qué la víctima no denuncia a su agresor. "Quizás esa mujer no denuncia, no recurre a las autoridades, por una dependencia económica, por una falta de asistencia familiar, por temor, amenazas", enumeró.Gemelli insistió en