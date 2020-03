Recomiendan el aislamiento domiciliario a entrerrianos que viajaron al exterior

Recomendaciones para quienes viajaron a las zonas endémicas

Recomendaciones para escuelas

Recomendaciones para personas mayores (65 años o más)

, indicó ael secretario de Políticas de Salud y Bienestar, Dr. Guillermo Zanuttini.Fue durante una conferencia de prensa que brindaron autoridades del Ministerio provincial de Salud, este martes.Según justificó Zanuttini,porque, según explicó, "el mayor número de casos y la mayor mortalidad se presenta en grupos de población que presentan comorbilidades y en la tercera edad".advirtió el funcionario provincial, al tiempo que aclaró: "No estamos en una instancia de circulación activa del virus"."Se incorporará como definición de caso, a la de infección respiratoria agua grave con antecedentes de viajes como criterio de sospecha de la enfermedad", completó el director de Epidemiologia, Diego Garcilazo.Y en ese sentido, anunció queGarcilazo anunció que la Provincia adherirá a las resoluciones de los ministerios de Educación y Trabajo de la Nación en relación a. Esto significa permanecer en su domicilio durante 14 días desde el ingreso al país saliendo sólo en caso estrictamente necesario. Y respetar las recomendaciones para evitar enfermedades respiratorias en general.-Consultar de inmediato con el efector de salud más cercano haciendo referencia al antecedente de viaje.Para disminuir la posibilidad de transmisión.Una adecuada higiene de manos puede realizarse a través de dos acciones sencillas: el lavado de manos con agua y jabón, y la higiene de manos con soluciones a base de alcohol (por ejemplo, alcohol en gel).La higiene respiratoria refiere a las medidas de prevención para evitar la diseminación de secreciones al toser o estornudar. Esto es importante, sobre todo, cuando las personas presentan signos y síntomas de una infección respiratoria como resfríos o gripe:-Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar.-Usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados.-Limpiar las manos después de toser o estornudar.La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas temperaturas, debe hacerse con regularidad para permitir el recambio de aire.-En otras circunstancias y lugares, se recomienda que se asegure el recambio de aire mediante la apertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada del aire.-Continuar con el ciclo escolar establecido.-Reforzar las recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias:-Limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia de preferencia luego de cada turno escolar.-Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad para respirar) se recomienda no asistir al establecimiento escolar.-En caso de niños o niñas o personal del establecimiento, que regresen de viaje desde áreas con transmisión de coronavirus, aunque no presenten síntomas, se sugiere permanecer en el domicilio sin concurrir a la escuela y evitar el contacto social por 14 días.-La limpieza y desinfección se realizará con una solución de hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de lavandina con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente). Según se indicó, un vaso de agua o taza de 200 ml de lavandina en balde de 10 litros de agua.-Reforzar las recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias.-Minimizar las actividades sociales, fundamentalmente lugares cerrados con concurrencia importante de personas.-Consulta inmediata ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria), no auto medicarse, no subestimar ninguna manifestación clínica, seguir las recomendaciones de la jurisdicción en la que reside en relación con la modalidad de consulta. Se recomienda que sea a través de la atención a telefónica para disminuir el riesgo y organizar la consulta posterior.-Recibir la vacuna antigripal y el esquema secuencial contra el neumococo según recomendaciones nacionales.-En caso de ser posible, postergar viaje a áreas de transmisión de coronavirus.-En el caso de personas residentes en instituciones para personas mayores, se recomienda evitar las visitas de personas con síntomas respiratorios y quienes hayan estado en lugares de transmisión viral en los últimos 14 días.