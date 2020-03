Según Catastro, la zona de las islas donde hay quemas pertenece a Rosario

En medio de la polémica por los incendios en las islas frente a Rosario que tienen a maltraer desde hace un mes a gran parte de la ciudad con el humo que emanan, y con una denuncia federal de por medio realizada por el municipio, la Dirección de Catastro de Entre Ríos dio a conocer que la jurisdicción de uno de los sectores donde se ha detectado fuego, el banquito de San Andrés, pertenece a la provincia de Santa Fe y en particular a Rosario.



En una nota fechada el último 5 de marzo, y firmada por Alicia Rivarola, jefa de la División Límites Jurisdiccionales de la dirección perteneciente a la Administradora Tributaria de Entre Ríos, se responde a un requerimiento del subdirector de Catastro, el ingeniero agrimensor Mauro Bangert, respecto a qué provincia corresponde la jurisdicción sobre la isla conocida como el banquito de San Andrés, llamada en realidad Ingeniero Sabino Corsi y ubicado frente a la Estación Fluvial.



"Atento a lo solicitado en el expediente de referencia (1210 44504 2020), informo a usted la ubicación de las coordenadas 32º 58' 22" Sur 60º 35' 53" Oeste, corresponde a un islote del río Paraná, jurisdicción de la provincia de Santa Fe", comienza la minuta que el gobierno de Entre Ríos distribuyó entre los vecinos que habitan esa zona.



"Se corrobora este hecho en virtud del acuerdo interprovincial de límites ratificado por decreto Nº 2.203/69 M.G.J.E.y fijado por ley nacional 22.067/79, relevamiento del río Paraná realizado oportunamente por la Dirección de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, juntamente con el convenio firmado el 17/03/1969 por ambas provincias", refrenda el texto.



El documento adjunta además copias cartográficas con el trazado del límite interprovincial según la ley nacional citada (definido por el canal oriental) y la imagen satelital con la ubicación del islote. De hecho, según el archivo de La Capital, las islas fueron empadronadas en 1994 como dominio fiscal de la provincia de Santa Fe. Ese fue el año en que Nación consideró que los terrenos habían dejado de ser formaciones inestables y eran tierra firme, por lo que merecían la consideración y constitución como islas.



Precisamente, y si bien no es la única (en el último mes fueron más de 60 los focos ígneos detectados frente a Rosario), el banquito de San Andrés es una de las zonas donde se vienen registrando peligrosos incendios desde principios de febrero, algunos de los cuales han permanecido activos durante varios días, de la mano de la sequía, los pastizales y la bajante del río. El fuego ha puesto en riesgo las construcciones del lugar, e incluso consumió dos casas en cercanías del parador Vladimir, sin registrarse víctimas.



Que dicen desde Rosario

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Gustavo Zignago, aseguró que la jurisdicción es "exclusiva" de la provincia de Entre Ríos, y aseguró que darle una solución de fondo a la situación requerirá de más recursos, una brigada específica y aviones destinados a apagar los incendios.



"La jurisdicción es exclusiva de la provincia de Entre Ríos, no obstante hay una instancia final que tiene que ver con la coordinación nacional que también podría involucrar a brigadistas de la provincia de Santa Fe. Nosotros no estamos conformes con lo que está sucediendo, con lo que estamos padeciendo", manifestó el funcionario.



Más allá de las disputas territoriales y los celos jurisdiccionales, lo cierto es que se trata de un fenómeno que afecta la salud de los rosarinos, la seguridad de los automovilistas que transitan la ruta a Victoria y la integridad ambiental de una zona protegida como el humedal, por lo que las soluciones deberían llegar de inmediato. (La Capital)