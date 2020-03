Buscan adelantar la campaña de vacunación antigripal

Ante el avance del coronavirus en el país, las autoridades sanitarias manifestaron la intención de adelantar la campaña de vacunación antigripal. La medida apunta a proteger a las personas mayores de 65 años, que son las más vulnerables a la influenza.



La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, informó: "Estamos empezando el otoño y la idea es iniciar lo antes posible la vacunación contra la gripe y el neumococo", manifestó en conferencia de prensa. Si bien no hay vacuna para prevenir el coronavirus, se sabe que la epidemia hoy desatada en el mundo tiene mayor mortalidad en los inmunodeprimidos, adultos mayores de 70 años, enfermos crónicos respiratorios, cardiovasculares y renales). Por eso la necesidad en esos sectores de evitar complicaciones de salud.



En una media docena de farmacias de Paraná se constató que aún no hay dosis disponibles de vacuna antigripal.



Los especialistas desde hace tiempo vienen planteando la necesidad de que las campañas se lancen antes del inicio de otoño. Sin embargo en los últimos años cada vez ha sido más tardío ese comienzo; en 2019 se agravó aún más debido a las restricciones presupuestarias, tanto del gobierno nacional como por las complicaciones para habilitar su ingreso.



Solo un local farmacéutico confirmó a diario Uno que existe disponibilidad, previo anotación en una lista.



Corresponden, según se explicó, a los primeros lotes liberados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), porque son importadas.



En cuanto a los precios, si bien hay diferencias según las marcas o laboratorios, y las características de las dosis (trivalente o tetravalente), parten desde 750 hasta 1.100 pesos. Ello supone que hay ajustes en los valores en torno a un 50% en promedio con respecto al año pasado.



Más allá de la excepción del local, en los restantes consultados no cuentan aún con información, tanto de la vacuna para la venta particular como para los afiliados a PAMI.