Coronavirus en Argentina: confirman 5 nuevos casos y suman 17 contagiados

El brote se expandió por todo el país; hay un caso nuevo en la Ciudad de Buenos Aires, uno en San Luis, dos en Chaco y uno en Río Negro. Todos los pacientes habían realizado recientes viajes a Europa,



"Las autoridades sanitarias de las jurisdicciones se encuentran realizando la investigación epidemiológica de los nuevos casos confirmados, con el fin de detectar los contactos estrechos para que cumplan el aislamiento domiciliario con seguimiento diario establecido por protocolo", informó el Ministerio.



En tanto, la cartera sanitaria recomendó a las personas que ingresen al país y "que hayan permanecido en zonas con transmisión del nuevo coronavirus" que permanezcan en sus domicilios y no concurran a lugares públicos o a ámbitos laborales, recreativos, deportivos y sociales durante 14 días.



"Son todos casos importados que estuvieron en Europa, en las regiones donde está el inconveniente", afirmó Ginés González García mientras conversaba con Jonatan Viale en el canal de noticias A24.



"Me sorprende la velocidad de expansión del virus, era previsible pero no que se expanda tan rápido", concluyó.



El paciente de la Ciudad de Buenos Aires es un hombre de 51 años que está internado en el Hospital Muñiz y venía de Italia. Con este nuevo caso, ya hay son 10 los infectados en la Ciudad de Buenos Aires.



Hay nueve pacientes hospitalizados en Ciudad de Buenos Aires:



Un hombre de 46 años internado en el Sanatorio Agote con procedencia de Italia.

Un hombre de 23 años internado en el Sanatorio Otamendi con procedencia de Italia.

Un hombre de 44 años internado en el Hospital británico con procedencia de Italia.

Un hombre de 43 años internado en Sanatorio Agote con procedencia de Italia.

Una mujer de 72 años internada en la Clínica Santa Isabel con procedencia de Israel.

Un hombre de 67 años internado en el Hospital Alemán con procedencia de Italia.

Un hombre de 43 años internado en el Hospital Alemán con procedencia de Italia.

Un hombre de 43 años internado en el Sanatorio Otamendi con procedencia de Boston.

Una hombre de 71 años internado en el Hospital Muñiz con procedencia de Italia.

Una hombre de 51 años internado en el Hospital Muñiz con procedencia de Italia.



Por otro lado, el Ministerio de Salud de la Ciudad informó que se están investigando otros 64 casos sospechosos y que están siendo analizados en el Instituto Malbrán. Además hay 82 personas que se encuentran en seguimiento porque mantuvieron contacto con los casos confirmados.