En Gualeguaychú reclamaron por los femicidios y el aborto legal

Al igual que en la mayoría de las ciudades del país, en Gualeguaychú tuvo lugar una nueva marcha por el Día de la Mujer. Las actividades y el documento que se leyó al final fueron producto de varias asambleas organizativas consecutivas: "Las asambleas han mostrado ser una herramienta política que pone en jaque cualquier alternativa jerárquica de organización; es decir han puesto en jaque las relaciones de poder propias del sistema capitalista y patriarcal del que todas las personas somos parte", expresaron desde la organización.



Fueron cientos de mujeres las que se unieron a la convocatoria, quienes marcharon con carteles en las cuales se leían las diferentes vulnerabilidades con las cuales deben convivir mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y las identidades no binarias.



Pero sin dudas, hubo un sentimiento que cruzó a todas las presentes: el enojo; sobre todo luego de que trascendiera la información del hallazgo del cuerpo de Fátima Acevedo, quien en terminó siendo bandera y triste ejemplo del flagelo que viven a diario. El hecho sacudió a todo Entre Ríos y Argentina, y la bronca entre las mujeres de Gualeguaychú no se hizo esperar.



"Exigimos que ¡Paren de matarnos! El día de hoy nos sacude a todos un femicidio más: Fátima Acevedo fue hallada sin vida en Paraná tras una semana de encontrarse desaparecida. Este modelo de odio y disciplinamiento mata una mujer cada 23 horas. ¿Cómo es posible que en solo 3 meses del 2020 ya haya habido 70 feminicidios? Las cosas se llaman por su nombre: son femicidios perpetuados por varones. Queremos caminar por las calles libres y sin miedo! Por eso decimos: ¡Ni una menos, Vivas nos queremos!", gritaron a viva voz durante la lectura del documento.



Inevitablemente, el femicidio en Paraná de Fátima Acevedo terminó ocupando un lugar central entre los reclamos y expresiones de dolor entre las participantes de la marcha. "Somos el grito de Fátima. Matan a una, nos matan a todas", gritaron con dolor durante la marcha.



Según denunciaron, "en 2019 la violencia contra el colectivo LGBTIQ+ aumentó tanto en asesinatos como en ataques y agresiones callejeras, violencia institucional y discriminación en distintos puntos del país. Sólo hasta junio ya se habían registrado 68 crímenes de odio".



Las diferencias en el mundo laboral entre los hombres y las mujeres también fue uno de los reclamos más enfáticos en la tarde del domingo. "Denunciamos la violencia económica que empobrece principalmente a las mujeres, porque trabajadoras somos todas, sosteniendo el sistema de salud y realizando actividades de cuidado y asistencia, con salarios que no alcanzan a cubrir la canasta básica familiar o en trabajos no reconocidos ni remunerados. Decimos ¡Basta de precarización laboral de las trabajadoras municipales, provinciales, nacionales y de entes privados! ¡Exigimos que el trabajo doméstico que realizamos las mujeres en forma gratuita sea reconocido en su aporte como valor económico!", reclamaron.



Finalmente, uno de los pedidos más emblemáticos del colectivo se hizo presente: "Exigimos la aprobación del proyecto de Ley por el aborto legal, seguro y gratuito, que nació en 2005 de la lucha feminista en las calles. El aborto legal es una deuda de la democracia. El acuerdo social es con nosotras. Nuestro Proyecto es un texto legal que fue apoyado por millones de personas en manifestaciones que forman parte de nuestra historia. El Proyecto ya está en las calles. También exigimos el cumplimiento efectivo de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas de todo el país, para que niñas, niños y jóvenes tengan la capacidad de elegir libremente, vinculándose en relaciones sanas sin violencia".



"¡Basta de violencia que nos afecta física, psíquica y sexualmente! ¡Basta de oprimirnos y subestimar nuestro trabajo y nuestra economía! ¡Basta a la precarización de la vida! Creemos que es desde el feminismo que otro mundo es posible, donde primen otras formas de vivir, estar, sentir y relacionarnos", afirmaron antes de concluir haciendo referencia al Paro de Mujeres que tendrá lugar el lunes 9 de marzo: "¡Paramos multiplicando las luchas de quienes nos antecedieron buscando la construcción de un mundo más justo, amoroso y libre!! Por eso con orgullo decimos ¡Viva el día Internacional de las Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis e Identidades no binaries Trabajadoras y trabajadores!". (El Día)