La historia de la entrerriana que no puede regresar a China

Florencia Rossi tiene 26 años. La joven de Gualeguaychú habita en Nankín, una ciudad de 8 millones de habitantes, y no puede retornar por la enfermedad viral.Florencia habita en un campus universitario, estudia "muchísimo", vive muy bien -más allá de extrañar a su familia, amigos y a la comida argentina - y puede andar a cualquier hora con tranquilidad, ya que nunca vio ni padeció una situación de inseguridad.La gualeguaychuense estudia el idioma chino mandarín, para luego comenzar en septiembre la maestría en enseñanza del idioma. Disfrutó sus vacaciones en su ciudad natal y tenía que volver a Nankín el 17 de febrero, pero las aerolíneas una semana antes suspendieron todos los vuelos y la universidad le comunicó que no la podía recibir, debido a la prohibición del retorno de todos los alumnos que se fueron a sus países de origen.Al principio, Florencia no le prestó atención al coronavirus, ya que eran poquitos casos en un país donde viven 1300 millones de personas. Se sorprendió cuando el número comenzó a crecer: "Una compañera argentina quedó allá, y me contó que tuvo miedo, pero que ahora se sienten más seguros en China que en cualquier otro lugar del mundo".El gobierno chino, ante una emergencia de este tipo, siempre comunica las recomendaciones por los medios tradicionales y las redes sociales propias como WeChat, y la gente las sigue al pie de la letra.Florencia detalla que los pacientes ya están todos aislados, y que cuando hubo falta de stock de barbijos hicieron una fábrica en seis días. "La sociedad siempre mantuvo la calma y se las ingenió para seguir con su vida cotidiana, aunque por varios días no pudieron salir de sus casas. Con el correr de los días incluso hay muchos que se lo toman con humor y suben videos a las redes".En este marco, la gualeguaychuense expresó que no tiene miedo de regresar. "Voy a estar más segura en China que en cualquier otro lugar del mundo. Estoy esperando que haya vuelos y que mi universidad me autorice a volver".