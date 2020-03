Coronavirus: Farmacéutica dice que "en Concordia hay una psicosis"

Una profesional de los medicamentos, reconoció que "hay una verdadera psicosis en la gente". La farmacéutica puntualizó que hay barbijos en existencia, que la gente está llevando por precaución y que sin embargo conseguir alcohol en gel es un verdadero problema para ellos porque no entregan las droguerías, aunque reconocieron que "no se sabe a qué precio va a venir" para la venta al público.



Analía Pereira dijo a Elsol-Tele5 que "barbijos se consiguen y tenemos en stock pero sin embargo no pasa lo mismo con el alcohol en gel, ese está en falta porque no se consigue de ningún tamaño ni color. Quedaron en que nos van a mandar pero no sé cuánto ni el precio en que va a venir", al tiempo que agregó: "pedimos a las droguerías pero lamentablemente no se consigue".



Del mismo modo, reconoció que "hay una psicosis, al menos es lo que yo noto en la gente que viene a la farmacia como así también se nota en la calle" y sobre el precio mencionó que "a los barbijos lo estamos vendiendo a cincuenta pesos cada uno, que es de acuerdo al costo que nos viene".



No obstante, aclaró que "al alcohol en gel, según el precio que lo recibamos, será el precio al que lo vamos a vender porque todavía eso es un interrogante" y recordó que "a los barbijos tratamos de venderlos por unidad, no queremos que una sola persona se lleve un montón, tratamos de repartirlos".