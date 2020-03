Escuelas y personas mayores: Recomendaciones para prevenir el coronavirus

Sociedad Confirmaron la primera muerte por coronavirus en Argentina

Recomendaciones para Escuelas

Recomendaciones para personas que ingresen al país, provenientes de zonas con transmisión de coronavirus.

Participación en eventos masivos

Recomendaciones para personas mayores (65 años o más):

Tras la confirmación de la primera muerte y de que por ahora son ocho los casos de infectados por el COVID-19 en nuestro país (todos importados), un documento oficial indica los comportamientos que se deberían adoptar para prevenir los contagios.Reforzar las recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias: lavado de manos frecuente con agua y jabón; cubrirse la nariz y la boca con el pliegue codo o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar; ventilar los ambientes; limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia.Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad para respirar) se recomienda no asistir al establecimiento escolar.En caso de niños o niñas o personal del establecimiento, que regresen de viaje desde áreas con transmisión de coronavirus, aunque no presenten síntomas, se sugiere permanecer en el domicilio sin concurrir y evitar el contacto social por 14 días.Además de las mismas indicaciones en cuanto al lavado de manos, la forma correcta de estornudar, la ventilación de ambientes y la limpieza de objetos del primer punto, añade otros ítems.Se sugiere permanecer en el domicilio y no concurrir a lugares públicos como ámbitos laborales, recreativos, deportivos, sociales, durante 14 días.Consulta inmediata ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria), no auto medicarse, no subestimar ninguna manifestación clínica, seguir las recomendaciones de la jurisdicción en la que reside en relación con la modalidad de consulta. Se recomienda que sea a través de la atención a telefónica para disminuir el riesgo y organizar la consulta posterior.En esta etapa, en la que no hay evidencia de transmisión sostenida de SARS-COV-2, no se recomienda la suspensión de eventos.Para aquellos eventos con participantes internacionales, se evaluará la conducta a seguir con los participantes provenientes de zonas con transmisión de coronavirus.Minimizar las actividades sociales, fundamentalmente lugares cerrados con concurrencia importante de personas.Recibir la vacuna antigripal y el esquema secuencial contra el neumococo según recomendaciones nacionales.En caso de ser posible, postergar viaje a áreas de transmisión de coronavirus.En el caso de personas residentes en instituciones para personas mayores, evitar las visitas de personas con síntomas respiratorios y quienes hayan estado en lugares de transmisión viral en los últimos 14 días.