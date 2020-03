Dengue: En Concordia multarán a los vecinos que no descacharricen

Sociedad Se puso en marcha el operativo de bloqueo ante un caso de dengue en Ibicuy

La directora de Saneamiento Ambiental de la Municipalidad de Concordia, Ema Carmona, comunicó que "en la semana realizamos una campaña de descacharrización, se informó a los vecinos y se notificó a los negocios de las condiciones que deben cumplir. Pero no todos cumplieron, pese a estar informados y notificados. Por eso, este sábado los Inspectores de Saneamiento Ambiental labraron actas en aquellos lugares de alto riesgo, como algunas gomerías de la zona, que pese a la notificación inicial que se les realizó para que retiren y eliminen las cubiertas, que las pongan bajo techo o las inutilicen con arena, para evitar que sean criaderos, no lo hicieron"."Este sábado se trabajó más intensamente en la manzana de Guarumba, Gregoria Pérez, Tala y Diamante, reforzando el trabajo que venimos realizando en esta zona, en conjunto los equipos de Salud y Ambiente de la Municipalidad y de Provincia", señaló Carmona respecto a los operativos de prevención contra la proliferación del mosquito aedes aegypti, vector de los virus del dengue, zyka y chikungunya."Se ingresó en todas las viviendas para realizar fumigación y se revisaron los posibles lugares que pueden ser criaderos. Se detectaron algunas larvas de mosquito y esto permitió enseñarle a los vecinos qué son las larvas y la importancia de no tener recipientes que puedan acumular agua en los patios o en la vereda", comentó Carmona. "Se hizo tratamiento con larvicida biológico en aquellos potenciales criaderos que no se pueden retirar, y Salud de Provincia y el equipo Extramuros de la Municipalidad realizó la detección de casos febriles, revisando a los vecinos", detalló."Es importante la prevención y la colaboración de cada vecino, porque el mosquito que transmite el dengue se reproduce dentro del hogar, en el patio, en recipientes que acumulen agua. Si cada uno colabora y elimina los potenciales lugares que pueden ser criaderos, se reducirá muchísimo la proliferación de la enfermedad", finalizó.