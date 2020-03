Una joven denunció que cinco rugbiers la drogaron y violaron en una fiesta

El 23 de septiembre de 2017, la vida de Melanie Grabner cambió para siempre. La joven, que en ese entonces tenía 17 años, fue a la fiesta de cumpleaños de una amiga y según su testimonio, fue abusada sexualmente por cinco rugbiers.En una entrevista que le dio a, Melanie relató todo lo que sucedió desde ese momento. "Llegué a eso de la una y media de la madrugada. Había alrededor de 30 personas, entre ellas, muchos chicos del club a los que no conocía. Estaban en el patio escuchando música, tomando y fumando. No había adultos. Me ofrecieron un trago, pensé que era vodka con jugo de naranja, pero ahora sé que, además,, expresó."Pegué un par de sorbitos y, al rato,", contó. En ese momento, le pidió a una de sus amigas que la acompañara a mojarse la cara. "Bajamos las escaleras, me senté en una silla y me desvanecí", relató.Melanie asegura que lo que siguió después lo fue recordando con el tiempo: ". Estaba tirada en el piso y había cinco chicos abusando de mí.. Empecé a llamar a mi amiga Quimey a los gritos para pedir ayuda, porque me estaban agarrando los brazos. No entendía nada".A la fiesta la fue a buscar su mamá, quien se preocupó porque Melanie no le contestaba los mensajes. "La encontré llorando en el baño. Les pregunté a las amigas que había pasado y me dijeron que Melanie se había emborrado".Al día siguiente, la joven le mandó mensajes a sus amigas pero ninguna supo explicarle bien lo que había pasado. Lentamente fue recordando lo sucedido y por eso terminó el hospital, donde le aplicaron elTres semanas después, Melanie realizó la denuncia, aunque un año después del hecho, la causa quedó archivada.. Después, empecé a recibir mensajes privados de otras chicas, que habían sido víctimas de estos mismos chicos. Me sentí más aliviada. Hubo mucha gente que me apoyó y eso también me hizo seguir adelante", aseguró.

Sin embargo,informó que la doctora Raquel Hermida Leyenda logró activar la causa que estaba archivada y no descarta un encubrimiento. "No sabíamos quiénes estuvieron presentes en la fiesta porque. Tampoco estábamos al tanto de que los imputados jugaban al rugby en el mismo equipo. Actualmente, la causa está en la UFI N° 14 de Villa Ballester y en el Juzgado de Menores N°1 porque, al momento del hecho, uno de los abusadores era menor de edad", explicó la letrada.Por su parte, Melanie está por empezar por tercera vez el CBC y sueña con recibirse de veterinaria.