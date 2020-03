Recomiendan a escuelas la adopción de medidas preventivas frente al coronavirus

El Ministerio de Educación de la Nación, mediante una resolución difundida en las últimas horas, recomienda la adopción de medidas preventivas frente a la transmisión del Covid-19, para los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades del país, sean éstos de gestión estatal o privada.



La resolución hace hincapié en la prevención, por ello se solicita a aquellas personas que hayan regresado de viaje en las áreas de circulación y transmisión de coronavirus a quedarse en sus casas, aunque aún no presenten síntomas.



Esta recomendación incluye a estudiantes, docentes y personal no docente.



Al respecto, el titular de la cartera educativa, Nicolás Trotta, enfatizó: "Es importante que permanezcan en el domicilio sin concurrir al establecimiento y evitar el contacto social por al menos 14 días".



Cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires serán quiénes estarán a cargo de la justificación de los días de ausentismo.



Hasta el momento, esta medida incluye a quienes hayan viajado a China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia y Alemania, lista que podrá extenderse a medida que lo indique el Ministerio de Salud de la Nación.



Trotta explicó también que se están tomando todas las medidas necesarias para evitar que el coronavirus afecte la salud de nuestras niñas y niños, "por ello pedimos a padres, madres y docentes que acompañen las medidas y estamos en contacto permanente con las 24 jurisdicciones para que adopten las medidas pertinentes". Prevención El Ministerio de Educación de la Nación de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación, está distribuyendo a todas las escuelas y universidades del país, materiales gráficos que incluyen medidas de sanidad e higiene, para la prevención de las enfermedades virales como el coronavirus y también, el dengue y el sarampión.



Asimismo, esta labor se está desarrollando en coordinación con el Consejo Federal de Educación que nuclea a las 24 jurisdicciones, el Consejo Interuniversitario Nacional y el Consejo de rectores de Universidades privadas.



Los materiales contienen información y recomendaciones para toda la comunidad educativa y ya están en proceso de distribución.



Entre las medidas dispuestas figuran: desarrollar las actividades escolares y académicas según los calendarios establecidos y reforzar las recomendaciones de higiene de prevención de infecciones respiratorias.



Siendo estas recomendaciones: lavado de manos frecuente con agua y jabón; cubrirse la nariz y la boca con el pliegue-codo o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar; usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados; ventilar los ambientes; y limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan.



Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad para respirar) se recomienda no asistir al establecimiento educativo.