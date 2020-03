Coronavirus: autorizan licencia médica para quiénes vuelvan de zonas de riesgo

El Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, autorizó una licencia médica excepcional de 14 días para todos aquellos empleados del sector público y privado que retornen al país provenientes de zonas consideradas con transmisión de coronavirus, a fin de evitar la propagación del virus COVID-19.



La resolución firmada por el ministro Claudio Moroni fundamentó que el objetivo es permitir que estas personas cumplan "con las prevenciones sanitarias establecidas en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación o en su caso con los protocolos y tratamientos médicos pertinentes".



En el texto, se precisó que esta autorización está dirigida a aquellos que se desempeñen bajo relación de dependencia en el ámbito público o privado y que han ingresado a Argentina desde el exterior.



"La licencia establecida", remarcó el documento legal, "no afectará la normal percepción de las remuneraciones normales y habituales, como así tampoco de los adicionales que por ley o Convenio les correspondiere percibir".



La cartera laboral dispuso esta resolución ante la propagación mundial del Covid-19 ya que "resulta de vital importancia la pronta aislación de las personas a efectos que no representen un riesgo de infección para otras".



Salud, en concordancia con la Organización Mundila de la Salud (OMS), determinó que los países de riesgo son China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia y Alemania.



Desde el ministerio dirigido por Ginés González García se recomienda, en caso de haber permanecido en estas naciones, permanecer en el domicilio y no concurrir a lugares públicos como ámbitos laborales, recreativos, deportivos, sociales, durante 14 días.



A la vez, insta a la población a la consulta inmediata ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios, no auto medicarse, no subestimar ninguna manifestación clínica, entre otras sugerencias.



Ámbito.com