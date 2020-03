Coronavirus en el país: son al menos 8 contagiados y todos llegaron de Europa

El Ministerio de Salud de la Nación junto a las carteras sanitarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba, confirmaron este viernes seis nuevos casos importados de coronavirus COVID-19, que sumados a los dos que había el jueves, totalizan 8 en todo el país.



En todos los casos se trata de viajeros que regresaron de Europa y residen en las provincias de Córdoba y Buenos Aires y en Capital Federal. Al momento las tres jurisdicciones se encuentran realizando la investigación epidemiológica para detectar contactos estrechos y cumplir el aislamiento establecido por protocolo.



Cuatro de los pacientes corresponden a la Ciudad de Buenos Aires: una mujer de 72 años y tres hombres de 44, 46 y 67 años. Otro de los casos confirmados corresponde a una mujer de 63 años residente en la provincia de Buenos Aires y finalmente un caso de Córdoba, que se trata de un paciente masculino de 57 años.



Los seis pacientes internados en Capital se encuentran en los sanatorios Otamendi, Agote, Británico, Santa Isabel, Swiss Medical Center y Anchorena.



Sobre el paciente de 46 años, la clínica Swiss Medical informó en la tarde del viernes "se ha detectado un nuevo caso positivo de coronavirus en un paciente que se encontraba en observación desde el martes 3 de marzo".



A partir del examen clínico y el antecedente de procedencia, "el paciente fue aislado, según el protocolo diseñado de acuerdo a los lineamientos fijados por las autoridades de Salud de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, quienes han confirmado el nuevo hallazgo a partir de los resultados de laboratorio del Instituto Malbrán", prosigue el comunicado.



La provincia de Buenos Aires tuvo su primera paciente: se trata de una mujer de 67 años, que está internada en el Hospital Thompson del partido de San Martín. La mujer mostró los primeros síntomas el 27 de febrero mientras estaba en la región italiana de Lombardía. Llegó al país el 1° de marzo y este viernes los resultados de laboratorio confirmaron que se trata de coronavirus.



El ministro de Salud de Córdoba. Darío Cardozo, por su parte, confirmó que la provincia mediterránea detectó su primer caso con "un hombre de 57 años, que se encuentra bien, asintomático y está en su domicilio junto a su esposa. Se encuentra en cuarentena y se lo monitoreará durante catorce días para volver a realizarle los análisis".



Según lo dicho por el funcionario, el paciente había viajado a Italia, de donde llegó el 18 de febrero, cuando todavía no se había declarado emergencia en el norte de Italia. Estuvo dos días internado en el interior de la provincia y hoy presenta una favorable evolución".





Finalmente, Cardozo envió un mensaje a la comunidad de Córdoba en el que pide "tranquilidad" y en el que afirma que están trabajando en conjunto con Nación.



Como en reiteradas oportunidades, las autoridades indican que la situación es dinámica y que los equipos técnicos nacionales y de las distintas jurisdicciones se encuentran evaluando en forma permanente los distintos escenarios epidemiológicos, para así brindar información oportuna y transparente basada en la evidencia.



La Argentina continúa en etapa de contención -con ocho casos confirmados con antecedente de viaje a zona de transmisión-, con el objetivo de lograr la detección precoz, el estudio, el aislamiento de un eventual caso y el seguimiento estricto de sus contactos.



El infectólogo Tomás Orduna, del Hospital Muñiz, señaló que "esto es cuestión de tiempo y se irá dando con periodicidad. Hay que meterse en la cabeza que irá aumentando lentamente por la conexión con Italia y con Europa en general. Y luego dejarán de ser casos importados hasta que surja el primero autóctono".



Su colega, Pablo Bonvehi, remarcó la importancia de los medios de comunicación para informar sobre la epidemia. "Es clave el rol de los medios. Hay que informar, sin ocultar, pero tampoco exagerar para evitar transmitir pánico. Es importante dar certezas para contener a los ciudadanos".

En otro orden, están estudiando un nuevo caso de una turista italiana que se encontraba hospedada en el Hotel NH, en Bolívar al 100, donde está concentrado el plantel de fútbol de Huracán, que el sábado visitará a Banfield. La turista está siendo evaluada por un posible contagio de coronavirus.



"La mujer no presentó síntomas, la retiraron por precaución por estar en el mismo avión de una persona afectada y fue trasladada en una ambulancia del SAME desde donde se alojaba. Según el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, "cumplirá sus 14 días de aislamiento en otro sitio", explicó.



La de este viernes fue una jornada donde el tema coronavirus cobró un dinamismo hasta aquí sin precedentes respecto de los pacientes que "importaron" la enfermedad.



Hacia el mediodía, el Ministerio de Salud de la Nación había señalado en un comunicado que una de las personas que tomó contacto estrecho con el segundo caso de coronavirus confirmado del país presenta síntomas. "Ya fue contactado y se encuentra en aislamiento en un establecimiento sanitario, mientras se le realizan los análisis", señalaron desde Salud.



El segundo enfermo de coronavirus registrado en la Argentina es un joven de 23 años que había llegado el domingo desde Italia ?foco importante de circulación del virus; ya hay casi 4.000 infectados y 200 muertos? y que ahora está internado, cursando la virosis, en el Sanatorio Otamendi. Se trata de un asesor del legislador porteño Eugenio Casielles (Consenso Federal).



"Él se encuentra bien, tranquilo. Juan es una persona serena, pero no puede mantenerse al margen de la situación, por eso expresa algo de ansiedad y nerviosismo ante la incertidumbre de este virus, que es algo novedoso para todo el mundo", había expresado Casielles en una entrevista con "Animales Sueltos".



"Estuvo en Italia y cuando volvió (el domingo 1° de marzo) estaba perfecto, pero días después empezó a sentir algunos síntomas, fiebre, mareos..., por lo que se decidió presentarse a una clínica, donde activaron el protocolo correspondiente". Casielles remarcó que estuvo unos días en contacto con gente "pero no asistió a la Legislatura, ya que trabaja como asesor desde una oficina externa".



Cabe destacar que, según confirmaron desde Salud, "a la fecha, la Argentina no registra transmisión local del nuevo coronavirus SARS-Cov-2. El país se encuentra en máximo alerta para sensibilizar la vigilancia epidemiológica y la respuesta integrada".



Y se recomendó lo que viene siendo un denominador común: "El contagio de coronavirus se puede dar, en primer lugar, por las gotas de saliva que expulsa el paciente enfermo al toser y estornudar, para lo cual se recomienda tomar distancia de posibles enfermos y que quienes tengan fiebre y síntomas gripales estornuden y tosan sobre el pliegue del codo y no concurran a espacios cerrados con gente".



