Un nuevo caso "sospechoso" de Dengue importado

Mariana Berta titular del Nodo Epidemiológico del Hospital Santa Rosa de la ciudad de Chajarí dio precisiones sobre la marcha de los distintos análisis, en sus distintos estadíos, que se realizaron con los casos sospechosos en nuestra ciudad, a la vez que confirmó un nuevo caso en una joven de 22 años, según publicó el medio Tal Cual Chajarí.



Primeramente Berta informó, que "sobre el análisis de los dos niños hasta ahora son negativos. Debemos recordar que las muestras fueron tomadas con pocos días de evolución por lo tanto la segunda comprobación es importante porque allí puede dar positivo, y precisamente esta muestra está en camino y seguramente el fin de semana venidero tendremos el resultado".



Ante la pregunta sobre el tiempo que demoran los análisis Berta explicó "hay que calcular que Paraná está recibiendo en este momento más de 200 pedidos de análisis diarios de todos los lugares de la provincia, por lo tanto los tiempos son de 48 a 72 horas más el tiempo en mandar las muestras y la devolución de los resultados".



"No obstante, cualquiera sea el resultado de los análisis desde el Hospital hicimos todo lo necesario en lo que hace a tareas de bloqueo, visita de los domicilios y tareas complementarias ante la circunstancias de eventualidad de un caso, es decir lo que hay que hacer se hizo, cualquiera fuera el resultado" enfatizó. Nuevo caso "sospechoso" "Se trata de una joven de 22 años que tiene su domicilio en el Barrio Salto y que viajó a Formosa y Paraguay por lo que hay que decir que hasta ahora los casos positivos de la familia de Mocoretá y los sospechosos que tenemos en estudio no son autóctonos porque son personas que han viajado al norte. Pero hay que tener cuidado porque de un caso importado puede surgir algún caso autóctono, como los casos que ocurrieron en Paraná".



El lunes se realizará el bloqueo en el domicilio de la joven en el Barrio Salto y Berta ratificó "nosotros como integrantes del equipo de salud podemos hacer todo lo que dicte el protocolo pero si la gente no se preocupa en descacharrizar, volcar el agua de los recipientes inutilizables en el hogar, la tarea estará incompleta y los casos seguirán apareciendo".