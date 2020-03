186 años de la Policía: "Preocupa el nivel de violencia que tiene la sociedad"

En su aniversario número 186º, la Policía de Entre Ríos (P.E.R.), realizó, este viernes en Paraná, un acto en conmemoración a los compañeros caídos. También, desde la institución invitaron a la comunidad a una misa que se brindará por la tarde en la Escuela de Policía.El Jefe de la Policía de la provincia, Guistavo Maslein comentó aque, "nos encontramos con mucho trabajo, siempre cumpliendo nuestra labor desde el profesionalismo"."Nos preocupan muchas cosas, como el nivel de violencia que enfrentamos en la calle y que el sistema que tenemos actualmente no ayude, porque el delincuente siempre termina en libertad. Nos molesta que no haya sanciones ejemplificadoras", sentenció.En torno a los delitos que suceden diariamente, el jefe de la P.E.R agregó que "en la provincia no se registran delitos graves. Los hechos que han sucedido se han desbaratado, hemos tenido una disminución de delitos comunes como arrebatos en la vía pública".En relación a la búsqueda de la joven Fátima Acevedo, Maslein comentó que "estamos trabajando desde el día lunes. Junto al fiscal Leandro Dato, hemos recopilado pruebas de interés. En este momento estamos realizando rastrillajes, búsquedas con helicópteros y esperamos dar pronto con la víctima sana y salva", comentó.