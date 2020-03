Le robaron su perrita y ofrece una moto 0 km a quien se la devuelva

Eduardo está desesperado. El pasado viernes le robaron la perra y ahora ofrece una moto 0 km para recuperarla. Se la quitaron en la puerta de su casa de Mitre y Wagner, en la ciudad de Rosario.Con tal de recuperar a su mascota, ofreció una recompensa a quien le devuelva a "Amparito", la Yorkshire que hace siete años es parte de su vida. "Para nosotros es un integrante de la familia, no es un perro en el patio", advirtió.Eduardo aseguró que "no me sobra el dinero" pero Amparito es lo más importante. También apeló a la buena voluntad de quien se la haya llevado, pensando quizás que estaba perdida.Amparito está desaparecida desde el viernes pasado por la noche. Desde entonces, Eduardo rastrilló barrio Matheu, donde suelen darse robos de mascotas, pero no la encontró. Repartió unos 400 folletos y nadie la vio. También lanzó su oferta de una moto por su perra en las redes sociales.