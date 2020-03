Evalúan el aislamiento de alumnos de Rosario que están de viaje en Italia

Hay un colegio privado de la ciudad de Rosario que conserva una tradición de décadas: que los alumnos de quinto año hagan su viaje de estudios en Italia. Es la Dante Alighieri. Y aunque en los últimos años también se sumaron otras escuelas que cambiaron Bariloche por Europa, la preocupación, por estas horas, se centra en que al menos 60 chicos de esa institución educativa estarán llegando a Rosario la semana que viene tras haber paseado por el norte de Italia, en pleno brote del nuevo coronavirus. Antes de que pisen suelo rosarino, las autoridades de Salud provinciales y municipales junto al Ministerio de Educación y los directivos de esa entidad evaluarán la situación en detalle para determinar si lo mejor es aislar a los viajeros, presenten o no síntomas compatibles con coronavirus. De decidirse el aislamiento, obviamente no podrán asistir a clases hasta que se fije una fecha.En el escrito se menciona que "en casos puntuales de sintomatología expresada en el protocolo, o de ingreso de alumnos que provengan de países o regiones afectadas por el coronavirus, solicitamos con urgencia comunicarse con su supervisora de circuito para recibir las indicaciones pertinentes". Allí se adjuntan los teléfonos de las áreas de Epidemiología de las distintas regiones de la provincia.Vale destacar que en el documento dirigido a las autoridades de las instituciones educativas se puntualiza que deberán comunicarse con los responsables de Salud frente a cualquier alumno que haya vuelto de zonas de brote (y se entiende que esto debe hacerse aun cuando el alumno no presenta síntomas).En esa comunicación a las escuelas, Educación también adjuntó el protocolo general para coronavirus.La preocupación en la comunidad educativa de la Dante Alighieri es un hecho. Los propios padres de los viajeros y de otros alumnos que asisten a la escuela están alertas y lo manifiestan en los grupos de WhatsApp, en la puerta de la escuela o por medio de llamados telefónicos al establecimiento.Hay que tener en cuenta que además de los alumnos hay adultos que acompañaron al contingente y que deberán regresar a sus tareas habituales en unos días.Pero no son los únicos, porque hay chicos que acaban de regresar a las aulas, en distintas escuelas privadas y públicas, y que estuvieron recientemente de viaje por Europa, Asia o Chile (que ya confirmó su tercer caso). Por eso, las autoridades de Salud y Educación apelan a la responsabilidad de las familias para que estén muy atentas, sin entrar en pánico.Es necesario recordar todas las medidas de prevención de enfermedades infectocontagiosas, ya que todos los años hay alumnos que van a guarderías o escuelas con molestias respiratorias y/o fiebre. De allí que sea fundamental recordar en este momento cómo proteger al niño pero también a sus compañeros. "Ninguna persona debe asistir a clases o a su trabajo si tiene síntomas respiratorios o fiebre, y eso vale para todo el año", enfatizó la secretaria de Salud provincial durante una masiva reunión Gobernación.¿Qué medidas tomar al arribo de los alumnos que estuvieron en Italia? ¿Se los evaluará especialmente cuando lleguen al aeropuerto de Ezeiza? ¿Deben permanecer aislados en sus hogares cuando ya estén en Rosario? Esas son las preguntas que las autoridades de Salud deberán responder en breve y en base a datos concretos. Por ejemplo, cuándo fue el último día en que los alumnos y sus acompañantes estuvieron en zonas de riesgo, cuánto tiempo pasó desde ese momento hasta que llegaron a Rosario, si hay o no estudiantes dentro del contingente que tengan o hayan tenido sintomatología compatible con coronavirus.Como está previsto que los alumnos de la Dante lleguen a la ciudad el sábado 14, las autoridades de Salud entienden que hay tiempo para una definición.La escuela Edmondo De Amicis es otra de las que estuvo en el centro de las miradas en los últimos días. María Florencia Bisignani, directora del colegio, explicó que hay dos alumnos que están haciendo su viaje de egresados junto al grupo de la Dante Alighieri. "Ya citamos a los padres y les comunicaremos cuáles son las medidas que se piden desde Educación", mencionó Bisignani.Independientemente de esta situación particular, en el colegio, decidieron actuar rápidamente con el inicio del período escolar. Colocaron desde el lunes en pasillos y aulas dispensers con alcohol en gel, pusieron carteles por todos lados indicando cuál es el modo correcto de higienizarse las manos y también imprimieron gigantografías con todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). (La Capital)