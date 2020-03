Segundo caso de coronavirus en Argentina: Hay otros 11 pacientes bajo estudio

Internacionales Circulan dos cepas diferentes del coronavirus de Wuhan

Este jueves, un hombre de 23 años fue diagnosticado con coronavirus y de esta forma ya son dos los casos de COVID-19 en el país. Proveniente del norte de Italia como el primer enfermo confirmado, se encuentra internado en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires. Mientras tanto, con al menos 11 pacientes aislados en domicilios o internados por haber estado expuestos a un posible contagio -o por presentar síntomas compatibles con la enfermedad-, las autoridades sanitarias aguardan los resultados de otros potenciales casos.A través de un comunicado, el Ministerio de Salud de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires informaron que los análisis realizados en el hospital Malbrán dieron positivo para el joven de 23 años que llegó a la Argentina el 1 de marzo proveniente del norte italiano, el mismo día en el que aterrizó en un vuelo de Alitalia, el hombre de 43 años que se convirtió en el primer caso de coronavirus en el país. Si bien no se informó si compartieron el mismo avión, este reciente caso se presentó cuando el joven fue a una consulta médica por un cuadro de fiebre, tos y malestar general, el mismo día en que se confirmó el primer paciente infectado con COVID-19."El paciente es un joven que no presenta comorbilidades y se encuentra en buen estado general, internado para asegurar las medidas de aislamiento respiratorio. Mientras que las autoridades sanitarias de la jurisdicción se encuentran realizando la investigación epidemiológica", detalló la cartera que conduce Ginés González García.Tras este segundo caso,y continuar con las recomendaciones vigentes que dictó la cartera. A la espera de los resultados de otros potenciales infectados,En Mendoza, aún se aguardan por los resultados de un joven de 31 años, llegado recientemente de Italia, que se encuentra aislado en el hospital "Teodoro J. Schestakowl" de la ciudad de San Rafeal a raíz de presentar problemas respiratorios. El paciente se encontraba de vacaciones en Europa, y a su vuelta ingresó a la provincia por la compañía aérea Latam en el tramo Chile-Mendoza. "No es un caso confirmado, es solo una sospecha y deberemos esperar los resultados de los estudios", dijo Abel Freidemberg coordinador de la zona Sur del Ministerio de Salud mendocino a medios locales.En tanto, en Misiones, activaron el protocolo de coronavirus por un turista alemán que contrajo dengue. Tras dar negativo en un primer análisis del COVID-19 se retiró del hospital de Puerto Iguazú con la indicación de hacer reposo en su alojamiento.Por su parte, en Concordia hay una mujer de 44 años internada en el hospital Masvernat. Regresó recientemente de su viaje por Alemania e Italia. Tras presentar un cuadro gripal -sin fiebre- decidió acudir al nosocomio para evaluar la posibilidad de haber contraído COVID-19.Además ayer se descartó un caso de coronavirus en Rosario, y dos en Tucumán. El Ministerio de Salud de Santa Fe informó que no se encuentra enfermo el hombre de 33 años que había sido aislado en un hospital público de Rosario, tras presentar síntomas compatibles luego de regresar de un viaje por España. Mientras que en Tucumán, descartaron la posibilidad de que dos turistas alemanes que habían estado en Italia, Chile, y Brasil estuvieran afectados.Hasta el pasado miércoles,. El número 29 fue el primero que dio positivo, el resto dio negativo hasta que se conoció ayer el segundo caso. Sin embargo. Según las fuentes consultadas, para que se haga la prueba en el Malbrán se deben descartar otras patologías -como influenza- en el lugar de origen.