Repudiable crueldad: Indignación por perro ahorcado en un arco de fútbol

Miriam Cantero, de la agrupación proteccionista "Amor 4 Patas", contó que la terrible imagen de un perro ahorcado en un arco de fútbol pudo verse en el barrio Lourdes, de San Salvador.En declaraciones a LT 15 de Concordia agregó que "nosotros recibimos ese video que es terrible, muy fuerte". Agregó que "somos un pequeño grupo de personas que trabajamos por amor, sin fines de lucro", ayudando a proteger a los animalitos y las mascotas.

Las imágenes fueron tomadas por una vecina del lugar, quién denunció que "este perrito lo ahorcaron el miércoles a la noche y no se sabe quién o quiénes fueron".La proteccionista contó que en la tarde del jueves "el animal aún estaba colgando ahí", señalando que "es un canchita de ese barrio, a la vista de todos los niños".Por último, Cantero no descartó hacer las denuncias pertinentes, aunque dijo que se les hace muy "difícil ya que no tenemos ningún apoyo de nadie, solo somos un grupo de proteccionistas que lo hacemos por amor".En ese sentido, alertó que "todo el tiempo, se ven situación de maltrato animal en San Salvador", desde "casos en donde los queman vivos, que les cortan las orejas, lastiman a los perritos callejeros y no sabemos con qué fundamento"."Casi siempre es a la noche que pasan este tipo de hechos", remató.