Descartan casos sospechosos de coronavirus en Rosario y Tucumán

El caso de Rosario, se trata de un paciente que presentaba el antecedente de haber viajado a España en los últimos dos días, ingresó ayer al Hospital Provincial de Rosario con un cuadro leve de rinitis y febrícula, por lo que los médicos activaron el protocolo previsto para los casos en los que se sospecha que podría haber una persona contagiada con coronavirus.



La cartera sanitaria detalló que el hombre fue aislado de inmediato y se le tomó una muestra con un isopado para ser analizado en un laboratorio local que hoy determinó que se trata de un caso de influenza tipo B, por lo que se descartó la presencia del Covid-19.



Finalmente, el paciente fue dado de alta para que siga el tratamiento de manera ambulatoria, indicaron.



El hombre arribó el domingo al Aeropuerto Internacional Ezeiza en un vuelo directo desde España en buen estado de salud, pero al llegar a Rosario comenzó a percibir síntomas similares a una gripe, por lo que decidió hacer una consulta médica en el Hospital Provincial.



La secretaria de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, indicó que tuvieron "reportes y notificaciones como el caso de ayer en el Hospital Provincial. En particular esta situación era un cuadro febril y respiratorio, pero con el antecedente de un viaje a España".



"Hay que recordar que hoy España no se encuentra en la lista de países con alta circulación viral, de cualquier modo, se le realizaron a esta persona todos los estudios correspondientes y a las 20 horas nos notificaron que era Influenza B+".



En esa línea, afirmó que "la provincia cuenta con una mesa coordinada público-privada integrada por directores de hospitales y sanatorios; asociaciones médicas y clínicas; personalidades aeroportuarias; sanidad de frontera; Secretaría de Salud municipal; e Infectología de la Municipalidad y de la provincia".



"Es una mesa de diálogo donde conversamos sobre las últimas novedades del virus, con notas que nos dio el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, para sacarnos las dudas y llevar los protocolos al día", indicó.



Consultada sobre la aplicación del protocolo ante posibles casos de coronavirus, Martorano señaló que "al arribar, los viajeros se realizan controles de la curva térmica. Si en el avión algún pasajero percibe síntomas, se efectúa una declaración jurada y se hace un seguimiento. Eso está contemplado".



"Lo que pedimos es responsabilidad ciudadana, es decir, quien llegue del exterior, de un lugar con circulación viral, con fiebre y cuadro respiratorio, que dé aviso al médico. De hecho, hubo muchas notificaciones y se ha trabajado sin problemas", finalizó. En Tucumán

El Sistema Provincial de Salud de Tucumán descartó coronavirus en los estudios realizados a dos turistas alemanes que presentaban síntomas compatibles con la enfermedad y ambos pacientes fueron dados de alta, se informó oficialmente.



Los turistas, que habían viajado a Italia, Chile y Brasil y presentaban, fiebre fueron atendido en el hospital Centro de Salud, en la capital tucumana, y tras los controles correspondientes se descartó que tuvieran la enfermedad que tiene bajo alerta a todo el mundo.



Las autoridades sanitarias de la provincia activaron el protocolo sanitario para estos casos, motivo por el cual los pacientes fueron trasladados desde Tafí del Valle, donde se encontraban de vacaciones, hasta la capital tucumana para realizar todos los estudios correspondientes



El titular de la Dirección de Epidemiología del Siprosa, Rogelio Calli, explicó que "los pacientes tuvieron un diagnóstico diferente del que se difundió en algunos medios y no se activó el protocolo de seguimiento o bloqueo de contactos porque no implican un riesgo para sus allegados ni para la población en general".