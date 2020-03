Productores de Córdoba se manifestaron por la suba de retenciones

Foto 1/6 Foto 2/6 Foto 3/6 Foto 4/6 Foto 5/6 Foto 6/6

Productores autoconvocados de Córdoba se movilizan este jueves a la mañana con camionetas y tractores por Avenida Circunvalación.



La marcha partió desde Altos Fierro en el cruce de las rutas 36 y C-45.



La medida de fuerza comenzó este miércoles a la noche con un acampe y continuará durante la mañana del miércoles cuando, acompañados de un operativo policial, den vuelta al anillo de la ciudad.



"Este reclamo es en conjunto con muchas entidades y con la Mesa de Enlace provincial. Le vamos a dejar un petitorio al gobernador para dejar en claro cuál es la situación que atraviesa el productor de la zona. Es una situación de quebranto. Lo que salió ahora no llega nada y quedamos afuera. La escala no sirve. Vamos a traer más crisis a los pueblos", dijo a Cadena 3 Alejandro Dalmasso, productor autoconvocado de Altos Fierro.



Al ser consultado sobre el sistema de segmentación que implementaría el Gobierno para aplicar el aumento de las retenciones, Dalmasso expresó: "No es una práctica que se lleve adelante. Es un manoseo. Nosotros queremos trabajar y no queremos que nos saquen para que después nos devuelvan. Estamos dispuestos a ayudar pero en 17 años venimos aportando 177 mil millones de dólares y eso ha generado más miseria. Cambiemos la receta porque si no, seguimos en lo mismo".



Para el productor, la Mesa de Enlace nacional "viene jugando un papel ridículo".



"Nosotros somos autoconvocados. Desde las bases están desencantados con la Mesa. Están atrapados en un juego que no tiene salida y traen más confusiones que soluciones. Queremos que nos saquen las dos manos del bolsillo, que nos dejen laburar y producir".



En tanto que, otro de los manifestantes señaló que "se viene una lucha como la de 2008".