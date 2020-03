La Iglesia argentina avanza en su reforma económica

Encabezada por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea, y el presidente de la Comisión Episcopal para el Sostenimiento de la Acción Evangelizadora de la Iglesia, monseñor Guillermo Caride, obispo auxiliar de San Isidro, martes 3 se presentó el estudio "Investigación social sobre opiniones, actitudes, valores y comportamientos en relación a la Iglesia católica".



El estudio responde a un requerimiento de la Comisión Episcopal presidida por monseñor Caride, en el marco del camino de renuncia progresiva a fondos del Estado Nacional que se viene realizando y para promover la propia sustentabilidad y el desarrollo de fondos de una manera nueva.



Desarrollado por la empresa de consultoría e investigación "Voices!", el estudio permite a la Iglesia acceder con método a datos confiables y relevantes sobre su imagen, además de conocer sobre los vínculos y comportamientos, tanto de los fieles católicos, como de los que no lo son. Esto promueve la determinación de acciones viables para la donación de recursos a la Iglesia y optimizar la tarea comunicacional para dar a conocer su obra evangelizadora.



Al comienzo de la presentación, monseñor Caride recordó que la reforma económica tuvo su inicio en noviembre de 2018, cuando los obispos decidieron "resignar los aportes y asignaciones del Estado Nacional y sostener la misión evangelizadora con el aporte de la comunidad".



La investigación



Se trató de un estudio cualitativo y cuantitativo, con una muestra de 2790 casos provenientes del área metropolitana de Buenos Aires, la región pampeana, el NEA, el NOA, Cuyo y la Patagonia. La recolección de datos se hizo en 2019 mediante encuestas en línea con reclutamiento a través de redes sociales, realizadas a hombres y mujeres mayores de 16 años.



Entre las variables estudiadas se muestra la percepción de los argentinos sobre la religión, su pertenencia religiosa, su participación en la Iglesia, los conceptos con los que la relacionan, la imagen que tienen de la Iglesia y cómo creen que debería ser la Iglesia ideal. Según los resultados, "se desea que la Iglesia encarne los valores humanos que la religión católica promueva: unión, amor, compasión, humildad".



En las principales funciones de la Iglesia, se ubican entre los resultados: predicar y evangelizar; educar y guiar; brindar contención espiritual y emocional; brindar ayuda material.



Sostenimiento económico



En cuanto al sostenimiento de la Iglesia, hay un gran porcentaje de desinformación tanto sobre cómo obtiene los recursos, como sobre a qué se destinan. Cerca de la mitad de los argentinos considera que los beneficiarios del trabajo de la Iglesia son los religiosos (curas, obispos, monjas).



En relación con los recursos, más de un tercio de la población considera que la Iglesia no necesita dinero, mientras que un tercio considera que sí lo necesita. Consultados sobre cuál es el sostén principal de la Iglesia, cerca de la mitad considera que es el Estado argentino. En segundo lugar ubican a las donaciones de los fieles (27%) y en tercer lugar, el Vaticano (12%), mientras que un 16% admite no saber cuál es la fuente principal de dinero.