Cesantearán a empleado estatal condenado por violación y violencia de género

El Ministerio de Desarrollo Social amplió un sumario en contra de un empleado de la Dirección de Comedores que fue condenado hace dos años por abusar de una joven. Se trata de Ramón César Choves, alias Pampa, de 45 años, que prestaba servicios en el comedor de la Escuela Nº 8 Juan B. Cabral, de la ciudad de La Paz.



El 10 de diciembre de 2018, Choves fue condenado en el marco de un juicio abreviado a la pena de 6 años de cárcel por el delito de abuso sexual con acceso carnal, en perjuicio de menor de edad. Desde entonces se encuentra alojado en la Unidad Penal Nº 9 Granja El Potrero, de Gualeguaychú. No fue la primera condena que recibió, y es que el 31 de agosto de 2017 había sido sentenciado a 1 año y 2 meses de prisión condicional por el delito de violencia de género.



A raíz de la sentencia por abuso sexual, la Dirección de Sumarios, dependiente de la Fiscalía de Estado, dispuso ampliar una investigación interna en su contra ya que su conducta es causal de la sanción de cesantía, conforme lo estipula el artículo 71° inciso f) de la Ley Nº 9755, de Regulación del Empleo Público en la Provincia.



El artículo mencionado señala que es causal de cesantía el hecho de que un empleado del Estado sea encontrado culpable de un delito doloso no referido a la Administración Pública.



El sumario contra el abusador es una ampliación del abierto el 28 de noviembre de 2018, cuando incurrió en una falta al ausentarse más de 10 días de su lugar de trabajo. Lo que ocurrió por ese entonces es que el acusado por violación se encontraba detenido y con un proceso judicial en marcha.



El 10 de diciembre de 2019, a través del decreto provincial Nº 4034 se dispuso ampliar el sumario contra el hombre, en virtud del grave delito cometido, publicó Entre Ríos Ahora. El dato fue publicado en el Boletín Oficial de Entre Ríos del 18 de febrero último.



Según la sentencia, a Choves se lo encontró culpable del delito de abuso con acceso carnal por haber violado a una joven, quien producto de ese acto quedó embarazada.



En su fallo, el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, valoró los dichos de una profesional del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), quien sostuvo que el relato de la víctima fue "escueto, no obstante claro y coherente, de producción inestructurada, es decir, espontáneo" y que describió "escenas, reproduce interacciones y aporta datos contextuales de los hechos".



Choves fue condenado y enviado a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, primero, y a la "Granja el Potrero" de Gualeguaychú, después. Ahora, el Estado avanza con los trámites para expulsarlo de sus filas.