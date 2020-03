Coronavirus: Qué hacer con el mate, los saludos, viajes y otras preguntas

1- ¿Dónde estamos parados frente al coronavirus?

2- Por ahora... ¿Se puede tomar mate?

3- Para saludar... ¿Mano? ¿Beso? ¿Nada?

4- Si tenemos un viaje planificado

5- Recomendación

Lavado de manos frecuente

Codo flexionado a la hora de toser

Mantené la distancia social

Evitá tocarte los ojos, la nariz y la boca

Uso de barbijos

Con la confirmación del primer caso del nuevo coronavirus en la Argentina, el revuelo se acrecentó. Muchos empezaron a desesperarse y estresarse. Pero no es el camino. Hay que estar tranquilos, calmos y seguir las recomendaciones de los especialistas.Isabel Casetti, médica infectóloga (M.N. 55.583), respondió un "ping pong" de preguntas sobre algunas cuestiones y dudas de cómo actuar. Ante el miedo por una posible pandemia, es importante saber qué tipo de medidas se pueden tomar para evitar el contagio.Tenemos el primer caso de coronavirus confirmado, estamos en un momento de contención, donde justamente el objetivo es contener que ese caso no trasmita a otros. Por el momento es el único confirmado, probablemente puedan haber otros casos secundarios. Hay que recordar siempre que por ahora no tenemos transmisión local, este es un caso importado, la transmisión local es cuando ya nos empezamos a contagiar acá, unos con otros.No podemos decirle a la población que deje de tomar mate. Cuando empecemos a tener circulación local, recordemos que el coronavirus no es que se transmita por saliva, pero si viene de la secreción respiratoria, del pulmón, entonces el toser o estornudar, eso puede contagiar a otro y puede contaminar la superficie. Cuando uno toma mate, si está infectado, puede toser y demás, entonces mejor que no, pero no es este momento.Ahora nos podemos saludar con la mano y nos podemos dar un beso siempre y cuando no haya circulación local ni síntomas de resfrío. Lo conveniente es que si queremos saludar con las manos nos las lavemos bien. Acordémonos algunas de las medidas de prevención: lavado de manos y la limpieza de la superficie.Viaje sí. Depende dónde. Los lugares que tienen circulación local son China, Italia, Japón, Corea del Sur, e Irán. Entonces, ahí es muy difícil decir, mire, usted no viaje. Viaje si es totalmente imprescindible. Si no es imprescindible mejor que no vayas a estos lugares. A otros sí pueden viajar.El mensaje es tranquilidad. Estar atentos y no caer en el pánico. Conocer, educar, y estar tranquilos que los sistemas de salud siguen los protocolos indicados.Lavate las manos con frecuencia con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón, esto matará el virus si se encuentra en tus manos.Al toser o estornudar, como deberías hacer siempre, cubrite la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; luego, tirá el pañuelo inmediatamente y lavate las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol, o con agua y jabón. Al hacerlo, se evita la propagación de gérmenes y virus. Si estornudás o tosés cubriéndote con las manos podés contaminar los objetos o las personas a las que toques.Al menos un metro de distancia entre vos y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección por el Covid-19, tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Si estás demasiado cerca, podés inhalar el virus.Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus, si te tocás los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, podés transferir el virus de la superficie a vos mismo.Este tipo de elementos son más eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos. De nada servirá usar este tipo de máscaras si luego de tocar diversas superficies, y sin lavarse las manos antes, se toquen la cara, por ejemplo.De todos modos, cabe destacar que su uso de este material no asegura una eficacia del 100 por ciento ya que las partículas del virus son más pequeñas que los poros del barbijo y existe la posibilidad de filtración.