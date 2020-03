El norte de la Patagonia con récords históricos de temperatura para marzo

En los dos primeros días de este mes las ciudades de Viedma, Río Colorado, Puerto Madryn, El Bolsón, Azul, Tres Arroyos, Cipolletti , Coronel Pringles, Benito Juárez y Las Flores, de las provincias de Río Negro, Chubut y Buenos Aires, "registran temperaturas que superan los records históricos". detalló el Servicio Meteorológico Nacional.



Cindy Fernández, vocera del organismo, dijo que esto "es algo que suele ocurrir en la zona pero no en el mes de marzo y se da por una circulación de aire caliente que viene desde el noroeste cuyo flujo se canaliza en esta zona del país".



"Esto no es habitual que ocurra en esta época del año" destacó Fernández, mientras que el pronóstico indica que en esa zona seguirán las altas temperaturas al menos hasta el sábado.



La Ciudad de Buenos Aires tuvo esta tarde alerta naranja a raíz de la persistencia de las altas temperaturas, que llegaron a los 33 grados en el día de hoy aunque hacia la noche la temperatura descendió a los 27 grados, por lo que cesó el nivel de alerta.



Fernández explicó que en la Capital Federal y el conurbano "no hubo ola de calor ya que la mínima no superó los 22 grados" y detalló que "percibimos más calor porque desde hace días que se vienen registrando altas temperaturas y nuestros cuerpos poseen un calor acumulado, pero hoy de hecho la temperatura máxima fue de 33 grados".



Para los próximos días se esperan que las altas temperaturas continúen hasta el domingo, cuando se prevé una máxima de 34 grados, para luego descender en forma paulatina.



En Bahía Blanca, varios establecimientos educativos suspendieron las clases a raíz de las altas temperaturas, por segundo día consecutivo.



La suspensión en el dictado de clases afecta a las escuelas dependientes de la Universidad Nacional del Sur (UNS) en sus niveles iniciales, primaria y secundaria en el edificio ubicado en 11 de abril al 400.



Desde la UNS se indicó que "por las altas temperaturas y no poder garantizar la suficiente provisión de agua para consumo y el normal funcionamiento de los sanitarios las clases se suspendieron hasta nuevo aviso".



En Río Negro suspendió las clases de todos los niveles por las altas temperaturas registradas en las últimas jornadas y las pronosticadas para la zona norte de la Patagonia, donde la máxima alcanzaría los 42 grados según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



El ministerio de Educación de La Pampa no descartó la posibilidad de suspender las clases y recomendó a los docentes que eviten el uso del guardapolvo y las actividades físicas en alumnos y alumnas; mientras que el gremio le pidió al gobierno "garantías en las condiciones mínimas para el funcionamiento de los edificios escolares".