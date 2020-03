Bloqueos por dengue: Diez casos confirmados y dos en evaluación en Gualeguaychú

Política Confirmaron 52 casos de dengue en Entre Ríos y se analiza uno de coronavirus

Hasta el momento hubo 31 casos de dengue notificados por el Nodo Epidemiológico del Hospital Centenario de Gualeguaychú: 16 de estos fueron descartados, dos no conclusivos y diez positivos, los cuales son todos importados.La municipalidad realizó 14 bloqueos, en los que se detectaron "siete febriles", que se referenciaron al Nodo Epidemiológico para tomarles muestra.Entre todos podemos evitar la proliferación del dengue, el chikungunya y el zika. Realizando pequeñas acciones cotidianas se evita a reproducción de los mosquitos que transmiten estos virus. Desde limpiar el hogar y sus alrededores, hasta no automedicarse y seguir las indicaciones médicas.Estas enfermedades son transmitidas por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Se trata de un virus estacional, que se manifiesta durante los meses de alta temperatura. Cualquier persona puede estar expuesta a contraer estas enfermedades.Cuando la hembra del Aedes aegypti se alimenta con sangre de una persona enferma y luego pica a otra persona sana. La enfermedad no se trasmite directamente de una persona a otra. Sin mosquito no hay enfermedad.El mosquito crece en zonas cercanas a las viviendas y solo necesita una cantidad mínima de agua estancada y un poco de sombra para dejar sus huevos y reproducirse. Cualquier recipiente que contenga agua puede ser un criadero.Los síntomas asociados a la enfermedad son: fiebre; dolor de cabeza, de ojos, músculos y articulaciones; náuseas y vómitos e irritaciones en la piel. A quien sufra alguna de estas afecciones se le aconseja:No consumir aspirinas, ibuprofeno y no te apliques inyecciones intramuscularesConsultar a un médico lo antes posible para que te dé un diagnóstico correctoDeben tener un cuidado especial con el zika porque la enfermedad provocada por este virus conlleva el riesgo de malformaciones congénitas en embarazadas que contraigan la infección durante el primer o segundo trimestre de gestación. Por eso, se sugiere considerar el riesgo de viajar a lugares con circulación del virus del zika.La detección temprana de algunos de estos virus permitirá un tratamiento sin complicaciones e impedirá su proliferación.