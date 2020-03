Al menos 11 personas aisladas en Argentina por sospechas de coronavirus

Entre esas personas figuran seis pasajeros que compartieron el vuelo desde Italia a Buenos Aires en el que se trasladó el hombre que padeció el contagio, un hermano de ese paciente, otra persona en Córdoba, una mujer en Entre Ríos y otra en Rosario, más un turista alemán que está en Misiones.Al menos once personas, entre ellas siete relacionadas con el hombre al que ayer se le diagnosticó coronavirus, están aisladas en sus domicilios en distintos puntos de Argentina por haber quedado expuestos a la posibilidad de un contagio o por presentar síntomas compatibles con la enfermedad, dijeron hoy fuentes sanitarias.Aunque no presentaron síntomas, a las siete personas vinculadas al primer caso de coronavirus en el país se les realizará un hisopado y las muestras serán enviadas al Instituto Nacional de Microbiología Malbrán, de donde se espera estarán los resultados en un plazo máximo de 48 horas, informaron a Télam fuentes de la cartera de Salud porteña.El equipo de contingencia de la Ciudad realizará un seguimiento diario de esas personas a través de videollamadas y contactos telefónicos, aunque si es necesario se los visitará diariamente para verificar su estado de salud.En Córdoba, la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud de la provincia, Gabriela Barbás, informó que un hombre que estuvo transitando por Europa, en particular en Italia, que "presenta una sintomatología" compatible con el coronavirus.También se le ordenaron estudios que el Instituto Malbrán resolverá en 48 horas.Por su parte, una mujer de 44 años que regresó de un viaje por Alemania e Italia, se encuentra en el hospital de la ciudad de Concordia de Entre Ríos, según informó el Ministerio de Salud de esa provincia.Otra persona está en el Hospital Provincial de Rosario. Se trata de un hombre de 33 años que viajó a España y presentó síntomas clínicos asimilables a un contagio por coronavirus."Estamos analizando un caso sospechoso de coronavirus ya que existe el antecedente de que el paciente viajó a Europa recientemente", dijo la subdirectora del Provincial, Rosalía Angaroni, quien señaló que "el paciente está clínicamente bien pero presenta un cuadro leve de rinitis febrícula"En tanto, un turista alemán se encuentra internado en una clínica privada de Puerto Iguazú con diagnóstico positivo de dengue, pero el Ministerio de Salud misionero también activó preventivamente el protocolo previsto para coronavirus.