Abrieron el registro de perros potencialmente peligrosos en Santa Fe

El trámite es gratuito

Articulación

En 2009 se reglamentó la Ordenanza Nº 11.180 que aprobó el Concejo Municipal de Santa Fe y que establece la creación de un registro de propietarios de perros adiestrados para defensa y su adiestrador. Es para aquellas razas que tengan rasgos genéticos notoriamente agresivos y que pueden representar eventuales riesgos a la población.La Municipalidad de Santa Fe recuerda que este empadronamiento sigue vigente y para cumplir con esta norma, los santafesinos deberán acercarse al Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa), ubicado en Obispo Gelabert 3691, de lunes a viernes, de 7 a 18. También se pueden registrar en los distintos puestos de castración que el municipio posee, en el horario de 8 a 12.Desde que entró en vigencia la ordenanza y hasta la actualidad, hay unos 160 anotados y es por eso que la Municipalidad pretende no solo actualizar el registro sino además convoca a propietarios de perros que, por su fortaleza, su potencia de mandíbula, musculatura, talla, temperamento y/o por sus antecedentes agresivos, pudieran atacar a personas y/u otros animales, causando lesiones graves o incluso la muerte.El trámite es sin costo y se debe cumplir con una serie de requisitos como ser mayor de edad, presentarse con el DNI, carné de vacunación del animal y otra certificación, en el caso de ser adiestrador. En el lugar se toman los datos del dueño del animal, al que también se le saca una foto. Luego se le otorga una constancia de que fue inscripto con el número de registro. En el caso de que no posea las vacunas exigidas, le serán suministradas.Para finalizar el trámite, se le otorga un cartel que deberá colocar en el frente del domicilio y que previene a las personas sobre la existencia de un animal con las características descriptas anteriormente. Mientras se realiza la gestión, se le comunica al propietario las exigencias de la ordenanza y cuáles son las sanciones, ante el incumplimiento de la norma.Desde el Instituto Municipal de Salud Animal aprovechan para aclarar que las personas que fueron mordidas o atacadas por uno de estos perros deberán concurrir a la sede del Programa Provincial de Control de Zoonosis, ubicado en Bulevar Gálvez 1563. Allí se hace un registro y se articula con el Imusa para ver si el animal mordedor está empadronado, tiene dueño y las vacunas correspondientes, publicóEn el caso de cumplir con estos requisitos, el municipio deberá ir a buscar al animal y establecer el protocolo de aislamiento y observación por diez días. Si el propietario se niega al traslado o no puede llevarlo al Imusa, el proceso se hace en el mismo domicilio y se otorgan los certificados correspondientes.Por otro lado, desde el municipio se está trabajando en la vinculación con los hospitales porque en la mayoría de los casos, las personas mordidas concurren a estos lugares y es necesario que tras la atención desde los centros de salud se informe al Imusa lo sucedido y así realizar la actuación correspondiente.