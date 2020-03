"Último Primer Día" solidario: Alumnos sirvieron desayunos en lugares públicos

El último año del secundario es un tiempo significativo, por la incertidumbre del tiempo que vendrá. Desde hace algunos años se instauró el "Último primero día del año" (UPD) que comienza con la noche anterior, donde los compañeros de curso se reúnen en alguna casa o boliche a pintar la bandera, reencontrarse después del tiempo de vacaciones, en muchos casos, en medio de excesos en consumo de alcohol.Pero en Tucumán, los chicos del Colegio del Sagrado Corazón de Tucumán, decidieron comenzar de una manera diferente: "básicamente era iniciar el año de una manera diferente, más allá de la diversión, tener una actitud servicial. Creo que el servicio es algo que está faltando. La forma que encontramos, por más mínima que sea, era ir a distintos lugares públicos y repartir un mini desayuno a quienes estuvieran ahí", comentó Gerbi de 6º año.La iniciativa surgió por parte de las autoridades del Colegio Lourdista y los chicos adhirieron a la propuesta y se organizaron entre ellos. "Sabíamos que no todos iban a venir, pero al final vinieron muchos, y nos dividimos en cuatro grupos de 10 personas", contó uno de los alumnos. Estuvieron recorriendo un Centro de Salud, en la ANSES, en el Banco Santiago del Estero y en un hogar de ancianos en avenida Avellaneda, ofreciendo café y algunas galletas."Hay gente que pasa toda la noche en el centro de salud, algunos ni cenaron, y están esperando a algún familiar. Por más mínimo que sea, llevar el desayuno y tratar de alegrar la mañana, nos llenó de satisfacción", relató Gerbi.El alumno de 6º año agregó que "creo que hoy en día la sociedad pregona demasiado el egoísmo. Hay que tratar de tener una actitud servicial. No hay una edad específica para empezar a ser servicial con los demás. El mensaje que querría transmitir es que más allá de la diversión y de la fiesta, está bueno comenzar el UPD haciendo alguna acción solidaria o servicial. No es algo cotidiano, y puede terminar alegrando la mañana a personas que están en una situación difícil", concluyó. Fuente: (LV12).-