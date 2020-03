Incendio en Esquel: trabajan para evitar que el fuego llegue a zonas habitadas

Se ha desatado esta tarde un descomunal incendio de magnitud considerable a las puertas de la ciudad de #esquel. Los vientos orientan las llamas en dirección a los barrios periféricos de la ciudad. No creen poder extinguirlo durante las próximas horas. pic.twitter.com/aiQwmES7Jc — Ricardo Bustos (@Ricardo_Bustos) March 3, 2020

Desde zona céntrica de Esquel (Rivadavia y Molinari) así se observa el fuego. Se pudo controlar el foco que se acercaba a metros de Avenida Irigoyen y quedará una ardua tarea nocturna para los más de cien Brigadistas y Bomberos que trabajan para controlar el fuego @promocion78 pic.twitter.com/Bkp5yoTFjS — Ruben fernandez (@MenenFernandez) March 4, 2020

El foco se inició este martes por la tarde al pie del cerro La Cruz y se propagó con rapidez por los secos pastizales, favorecido por las altas temperaturas que se registraron durante la última jornada.Al poco tiempo, las autoridades decidieron interrumpir la circulación en la ruta 259, que es la que conecta la ciudad con Trevelin. Y para las últimas horas del martes el incendio ya se había propagado a la zona de la Sociedad Rural próximo a Villa Hípica en la localidad cordillerana, según informó El Diario de Madryn. De hecho, la densidad del humo provocado por las llamas redujo a 4 km la visibilidad en el aeropuerto de Esquel, Brigadier General Antonio Parodi.Los dirigentes provinciales montaron un importante operativo con bomberos locales, brigadistas del Servicio de Protección de Incendios, personal del Servicio Provincial de Manejo del Fuego y empleados de la Municipalidad local del área de Obras Públicas. También se movilizaron autobombas, dos camiones cisterna, una motoniveladora, un helicóptero y un avión hidrante para controlar las llamas. Los medios aéreos volverán a operar al amanecer.Ya en la madrugada del miércoles, 20 familias del barrio Ceferino fueron evacuadas de manera preventiva, en un establecimiento de Gendarmería, debido al avance del fuego.El Gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, se puso en contacto con el intendente municipal, Sergio Ongarato, para coordinar el uso de los recursos necesarios para lograr controlar el incendio. El ministro de Gobierno y Justicia, José María Grazzini, anunció que se conformó un Comité Provincial de Crisis, integrado por organismos provinciales, municipales y nacionales. "El Ministerio de Desarrollo Social ya está enviando un equipo por la posible evacuación que se pueda llevar a cabo", expresó Arcioni a través de un comunicado.Mientras que el responsable del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), Fernando Epele, resaltó que "son arriba de 90 los combatientes afectados a las tareas".Daniel Hollman, secretario de Medio Ambiente de Esquel, explicó que "hace varios días se está dando una secuencia de temperaturas muy altas. El incendio no era de grandes magnitudes, pero en el transcurso de la tarde por un cambio de las condiciones meteorológicas hizo que el fuego se descontrole". En declaraciones a TN, agregó que si bien "generó mucha preocupación" que el fuego se acerque a las viviendas, "se evitó una tragedia". De todas maneras, el incendio "continúa activo", dijo el funcionario que aclaró que "el pronóstico es desfavorable: mucho calor y viento, pero por suerte hay recursos para combatir el fuego".Por otro lado, en las redes sociales comenzaron a viralizarse fotos y videos de la ladera del cerro en llamas. Mientras tanto, cientos de personas observan con desesperación el avance del fuego y esperan que el viento no siga empeorando la situación.Hasta el momento no se han reportado víctimas fatales ni heridos con quemaduras. Sin embargo, los trabajadores del Hospital Zonal de Esquel decidieron suspender el paro que llevaban adelante desde la mañana para estar a disposición.Las autoridades no confirmaron oficialmente las causas del incendio, pero los primeros trascendidos indican que habría sido por un cortocircuito en un transformador eléctrico.