Investigan presuntas irregularidades en Sindicato de Municipales de Gualeguaychú

En la reunión de la Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales de Gualeguaychú que tuvo lugar el pasado 12 de febrero, en forma mayoritaria se resolvió "que cada secretario se haga cargo de su secretaría". Esta medida apunta, indirectamente, a revisar lo hecho por la protesorera Betina Zapata, quien "a pesar de no ser la responsable de Tesorería se maneja, de hecho, como si lo fuera", contó uno de los municipales que sigue de cerca el conflicto.



Por otro lado, hubo consenso mayoritario en realizar una evaluación interna de las cuentas del sindicato y de los movimientos económicos ? financieros realizados en el último tiempo. Para lo cual se busca licenciar a Zapata y de esta manera "realizar un trabajo serio y ordenado".



El tema salpica de demasiado cerca a Mario López, quien transita se séptimo período como secretario General del sindicato y el sexto en forma consecutiva, ya que Zapata es su pareja. Y si bien el pedido del resto de los integrantes de la Comisión Directiva es apartar temporariamente a la prosecretaria existe también la intención de que López siga el mismo camino.



"Por el momento ambos continúan activos en el sindicato. La idea es revisar las cuentas y ordenar el funcionamiento de la institución. Nadie está denunciando ningún tipo de irregularidad, al menos hasta ahora, lo que se exige es que cada integrante de la Comisión Directiva cumpla su función y que se estudie internamente lo hecho", contó la misma fuente, y aseguró que no existe denuncia judicial.



"No va a haber una auditoría externa, la idea es que un contador haga una evaluación administrativa para reordenar la institución. Que no se siga manejando como manejada por un patrón de estancia y que en todas las decisiones se participe democráticamente a toda la comisión", agregó. Al tiempo que aseguró que, más allá de este conflicto, "el sindicato está solvente económicamente y equilibrado financieramente". (El Día)