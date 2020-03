Encontró 8.000 pesos y los devolvió al jubilado que los había perdido

Un jubilado de San Salvador había perdido 8.000 pesos en el trayecto entre el banco y su domicilio. El dinero fue hallado por una abogada, quien, al enterarse de la situación, lo devolvió a su dueño.



Hace un par de días, el hijo de "Tito" Monge había hecho público que su padre había perdido "desde el Banco Bersa hasta mi casa, todo por calle San Martín 8.000 pesos en billetes de 500".



"Por ahí lo encontró una buena persona y lo quiere devolver, comeremos un rico asado y unas buenas cervezas, además de recibir un regalo. Les agradecería, sabiendo que es un jubilado", había posteado.



Durante la tarde de este martes, el mismo dio a conocer la novedad que puso a la familia "contentos y felices", porque "gente muy buena y excelente todavía queda en mi querido San Salvador".



Asimismo, comentó que Andrea Salazar, una joven abogada de San Salvador y jefa del Registro de la Propiedad Inmueble, "me pidió mil disculpas porque no había mirado el estado de WhatsApp ni de Face".



Más adelante, contó que "no quiso ninguna recompensa, obvio que va tener su regalo de mi viejo, o comeremos un rico asado", ya que "Chucho" Monge es un reconocido y premiado asador, que ha representado a San Salvador en distintos eventos, entre ellos la Fiesta Nacional del Asado con Cuero, publica Reporte Cuatro. "Ahora quiero un aplauso muy grande, saludos y comentarios a esta amiga, que grande Andrea", culminó.