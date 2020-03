Coronavirus en Argentina: Especialistas piden "estar atentos" pero sin alarmarse

Video: El video que grabó el paciente con Coronavirus

El hombre de 43 años que llegó a la Argentina el domingo en un avión de Alitalia y dio positivo con coronavirus fue trasladado este martes cerca de las 21 a otra clínica porteña.Autoridades del ministerio de Salud y especialistas advirtieron que hay que estar "en alerta" pero "no generar pánico", ya queGonzález García destacó que el paciente "colaboró intensamente con las autoridades" luego de que se le detectaran los primeros síntomas de la enfermedad. Y afirmó que "es un caso de intensidad leve" que afectó a "un pasajero que viajó en primera clase, lo que limita las posibilidades contacto".Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de la"Es fundamental que las personas no se automediquen, no subestimen los síntomas, eviten el contacto con otras personas y hagan mención a la situación para la atención inmediata y la implementación de las medidas de control en los centros de salud", agregaron.El presidente, Alberto Fernández aseguró que el caso no debe "alarmar" pero sí hay que "estar atentos".Además, sobre la aplicación del protocolo, resaltó: "Al paciente lo detectamos con tiempo. Su internación es preventiva porque no tiene síntomas definidos"., Alicia Camara, investigadora de Virología de la Universidad de Córdoba, pidió tomar los recaudos necesarios pero también manejarse con cautela., estamos entrando en el otoño y después en el invierno que es cuando más se dan estas afecciones", dijo la especialista, que investiga el coronavirus desde 2013.En la misma línea coincidió Maureen Birmingham, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el país. "Las medidas están alineadas con las recomendaciones de la OMS. Ojalá no haya más casos, pero hay que ver si logramos evitarlo", subrayó.