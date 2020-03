Hospital San Roque: "A cada niño que nace se le deben hacer pruebas auditivas"

En el Día Mundial de la Audición, desde el Hospital Materno Infantil San Roque, de Paraná, remarcaron los diferentes estudios que se pueden realizar en relación al sistema auditivo. Además, explicaron las problemáticas que pueden presentar los niños debido a falta la audición.Mariel Bordenave, fonoaudióloga del Hospital Materno Infantil, comentó aque "la audición es el sentido que permite incorporar y aprender el lenguaje, y este es fundamental para elaborar el pensamiento"."En este hospital, cada niño que nace es evaluado con una prueba automática pata determinar el sistema auditivo del neonato. Hay que tener presente que la audición a lo largo de la infancia puede sufrir algún deterioro ya sea por infecciones, patologías del odio o de las áreas conectadas como la garganta y la nariz"."Muchas veces los niños presentan alteraciones auditivas que los familiares no detectan, debido a que el niño escucha pero no saben el grado de audición que posee. Es importante que los chicos oigan desde el umbral mínimo, ya que es fundamental para incorporar el lenguaje y sus fonemas", enfatizó Bordeanve.A su vez agregó que "actualmente, para inscribir a los niños en las escuelas, se les pide a los familiares que presenten un estudio que se llamal, que sirve para determinar la intensidad con la que oye el niño. Este estudio no se hace en este hospital, se debe recurrir a otras instituciones"."Tenemos una contaminación sonora masiva, y los auriculares que se colocan dentro de la oreja, son los que más dañan el sistema auditivo. Es fundamental remarcar que con estos artefactos, hay que escuchar en niveles bajos", concluyó.